Bác sĩ về hưu mất trắng 40 tỷ đồng tiền tiết kiệm: Cảnh báo 1 thủ đoạn lừa đảo siêu tinh vi không cần chiếm đoạt mã PIN hay OTP, ngân hàng cũng không phát hiện ra

Vụ việc này gây chấn động dư luận Trung Quốc, phơi bày thủ đoạn tinh vi của tội phạm mạng khi lợi dụng nỗi sợ hãi và sự cô đơn của người già để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, tháng 11/2012, nữ bác sĩ ở Đài Trung, Đài Loan, Trung Quốc, nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là công tố viên, thông báo tài khoản ngân hàng của bà “liên quan đến đường dây rửa tiền” và đang bị điều tra. Đối tượng yêu cầu bà “phối hợp kiểm tra tài chính” và tuyệt đối không được tiết lộ với bất kỳ ai “để bảo mật quá trình điều tra”.

Do ít sử dụng điện thoại di động, chỉ liên lạc qua điện thoại bàn và sống một mình, nữ bác sĩ này nhanh chóng rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ ảnh hưởng đến danh tiếng. Nhóm lừa đảo lợi dụng tâm lý đó để kiểm soát hoàn toàn nạn nhân.

Chúng yêu cầu bà rút tiền tiết kiệm theo từng khoản nhỏ nhằm “tránh bị ngân hàng phát hiện” rồi cử người đến thu trực tiếp. Bằng chiêu thức này, nhóm tội phạm đã rút trót lọt 47 triệu Đài tệ (hơn 40 tỷ đồng) trong tài khoản của nạn nhân.

Ảnh minh họa: Storm.mg

Sau khi ôm trọn số tiền tiết kiệm của nữ bác sĩ, nhóm lừa đảo tiếp tục nhắm đến 7 bất động sản đứng tên bà. Chúng cử đồng phạm đóng vai “đại lý BĐS”, đưa bà đến văn phòng địa chính để làm thủ tục thế chấp giả nhằm vay tiền ngân hàng. Tổng cộng, bọn chúng chiếm đoạt thêm 26 triệu Đài tệ (hơn 22 tỷ đồng), nâng tổng số tiền thiệt hại lên 73 triệu Đài tệ (hơn 63 tỷ đồng).

Phải đến tháng 5/2013, cảnh sát địa phương mới phát hiện vụ việc khi điều tra một đường dây lừa đảo khác. Họ lập tức đến cảnh báo và lúc này, nữ bác sĩ mới bàng hoàng nhận ra toàn bộ tài sản tích cóp cả đời đã bị “cuỗm sạch”.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng địa phương cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những cuộc gọi mạo danh công an, viện kiểm sát hoặc tòa án yêu cầu chuyển tiền để “phục vụ điều tra”. Theo đó, cơ quan công an không bao giờ làm việc, yêu cầu cung cấp tài khoản hay chuyển tiền qua điện thoại.

Nếu gặp tình huống này, mọi người hãy ngay lập tức ngắt cuộc gọi, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc số tài khoản, và tuyệt đối không thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển khoản nào. Mọi thông tin liên quan đến “điều tra”, “phong tỏa tài sản” hay “kiểm tra tài chính” qua điện thoại đều là chiêu trò lừa đảo..

Bên cạnh đó, Văn phòng Địa chính Bình Đông, thuộc Cục Quản lý Đất đai Đài Loan, Trung Quốc, cũng cho biết thời điểm đó xuất hiện nhiều cuộc gọi mạo danh cán bộ địa chính. Những người này yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân như ngày sinh, CCCD hoặc số thửa đất.

Cơ quan này khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo mới và khuyến cáo mọi người cần cảnh giác. Theo đó, cơ quan đất đai không bao giờ xác minh danh tính qua điện thoại, tin nhắn hay ứng dụng chat; mọi thông báo đều được gửi bằng văn bản và người dân phải xuất trình giấy tờ trực tiếp khi làm thủ tục.

Trong trường hợp nhận được cuộc gọi đáng ngờ cần lập tức cúp máy, liên hệ cơ quan chức năng để kiểm tra. Ngoài ra, tuyệt đối không giao sổ đỏ, con dấu hay giấy tờ đã ký cho người khác nhằm tránh bị lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.

(Theo Storm.mg)