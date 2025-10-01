Nhận tin mật rồi đột kích một cơ sở, công an triệt phá đường dây sản xuất sữa giả từ hóa chất, tịch thu 6.000 lít và 300 kg bột pha trộn

Cơ quan Thực phẩm Islamabad (IFA) của Pakistan vừa tiến hành một cuộc truy quét quy mô lớn tại khu vực Sohan, thu giữ 6.000 lít sữa giả và 300 kg nguyên liệu pha trộn. Một cơ sở sản xuất sữa bất hợp pháp đã bị niêm phong, đồng thời hồ sơ vụ án đối với những người liên quan đã được lập.

Trao đổi với hãng tin APP, Tiến sĩ Tahira Siddiqui, Phó Giám đốc điều hành IFA, cho biết chiến dịch này được thực hiện dựa trên nguồn tin báo trước và nằm trong nỗ lực rộng hơn nhằm chống lại các sản phẩm thực phẩm không an toàn trên địa bàn thành phố.

Theo bà Siddiqui, nhóm kiểm tra của IFA đã tiến hành đột kích sau khi nhận được tin báo đáng tin cậy về tình trạng sản xuất sữa giả. Bằng thiết bị kiểm nghiệm hiện đại, các chuyên gia xác nhận sữa tại cơ sở này không đạt chuẩn an toàn và không phù hợp để con người sử dụng.

Trong quá trình kiểm tra, IFA đã niêm phong toàn bộ cơ sở sản xuất và tiêu hủy tại chỗ 6.000 lít sữa giả cùng 300 kg chất pha trộn nhằm ngăn chặn số sản phẩm độc hại này đến tay người tiêu dùng. Những nguyên liệu thu giữ bao gồm các loại hóa chất và bột pha trộn có thể khiến sữa trông giống thật, song tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu sau chiến dịch, Tiến sĩ Tahira Siddiqui khẳng định IFA sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra toàn thành phố để ngăn chặn tình trạng sản xuất và buôn bán sữa giả. Bà nhấn mạnh:

“Không được phép bán bột kém chất lượng hay các chất độc hại dưới danh nghĩa sữa. Chúng tôi sẽ không khoan nhượng với những hành vi như vậy.”

Bà cũng kêu gọi người dân tích cực tham gia vào nỗ lực chống lại tình trạng này bằng cách báo cáo các cửa hàng, cơ sở sản xuất hoặc hộ gia đình có dấu hiệu làm giả sữa.

IFA khẳng định việc sử dụng công nghệ hiện đại đã giúp tăng cường khả năng kiểm tra, thu thập bằng chứng và hành động kịp thời. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Siddiqui, sự hợp tác của cộng đồng là yếu tố quyết định để loại bỏ hoàn toàn các đường dây sản xuất sữa giả.

“Cuộc chiến chống sữa giả không thể thành công nếu thiếu sự tham gia của người dân. Chúng tôi khuyến khích mọi người báo cáo ngay khi phát hiện hành vi khả nghi để cơ quan chức năng có hành động tức thì,” bà nhấn mạnh.

Chính quyền Islamabad khẳng định chiến dịch chống sữa giả sẽ được duy trì liên tục cho đến khi tất cả các cơ sở bất hợp pháp bị triệt phá, đảm bảo người dân được tiếp cận với sản phẩm sữa an toàn, chính hãng.

Vụ việc tại Sohan cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của IFA trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước nguy cơ thực phẩm giả mạo, đồng thời nhắc nhở người tiêu dùng cần cảnh giác và chủ động phối hợp cùng cơ quan chức năng.