Một thiên thể nứt vỏ, manh mối sự sống phun trúng tàu NASA

Một nghiên cứu mới từ Đại học Stuttgart và Đại học Freie Berlin (Đức) đã phân tích dữ liệu từ tàu vũ trụ Cassini của NASA - đã kết thúc sứ mệnh bằng cách lao vào Sao Thổ năm 2017 - và chỉ ra những manh mối mới về sự sống tiềm năng trên mặt trăng Enceladus.

Các luồng vật chất phun ra ở gần cực Nam mặt trăng Enceladus của Sao Thổ mang theo các manh mối về sự sống - Ảnh đồ họa: NASA

Cùng với Titan, Enceladus là một trong những mặt trăng Sao Thổ mà các nhà khoa học tin rằng có thể ẩn giấu sự sống.

Thiên thể này sở hữu vẻ ngoài băng giá, nhưng dữ liệu trước đó từ Cassini đã chỉ ra bằng chứng về một đại dương ngầm bên dưới vỏ băng.

Một trong các bằng chứng đó là những tia nước và vật chất băng giá phun qua kẽ băng ở khu vực gần cực Nam của Enceladus, rơi xuống các vành đai của Sao Thổ.

Nghiên cứu mới, vừa công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy, đã lật lại dữ liệu về các hạt băng từ những luồng tia này.

Năm 2008, thiết bị phân tích bụi vũ trụ CDA của tàu Cassini đã chạm trúng các hạt băng chỉ vừa mới phun ra vài phút trước đó.

Đây là các hạt băng tươi và di chuyển nhanh nhất mà tàu NASA này từng phát hiện. Nó chưa bị tác động bởi môi trường vũ trụ xung quanh, vì vậy giữ lại được những thứ mà các hạt băng cũ hơn đã mất đi.

“Chúng tôi đã tìm thấy nhiều phân tử hữu cơ trong các hạt băng này, bao gồm cả tiền chất của axit amin" - đồng tác giả Nozair Khawaja nói với Sci-News.

Các phân tử này bao gồm nhóm aliphatic, este/anken, hợp chất dị vòng ete/nhóm ethyl và các hợp chất khác chứa ni-tơ và oxy.

Trên Trái Đất, những phân tử này tham gia vào các chuỗi phản ứng hóa học dẫn đến các phân tử phức tạp hơn, thiết yếu cho sự sống.

Theo nhóm tác giả, có nhiều con đường để biến các phân tử hữu cơ mà họ đã tìm thấy trong dữ liệu Cassini đến các hợp chất sinh học, làm tăng đáng kể khả năng có sự sống của mặt trăng này.