Mang số vàng bị cháy đen đi kiểm tra, khách hàng sốc nặng khi bán được 82 triệu đồng

Mới đây, tiệm vàng Sirichai ở tỉnh Nakhon Sawan. Thái Lan đã đăng tải một video lên TikTok ghi lại cảnh một khách hàng đang cố gắng thu hồi số vàng từ một ngôi nhà bị cháy. Khách hàng này cho biết bên trong có một sợi dây chuyền vàng và hai khung bùa hộ mệnh.

Trong video, có thể thấy các mảnh vỡ có màu đen và bị cháy rất nặng. Phần lớn là nhựa và các vật liệu cháy xém khác. Cửa hàng vàng sau đó cho biết họ phải đánh giá trước liệu có thu được đúng số lượng vàng hay không.

Sau đó, lửa được dùng để thổi nhẹ các mảnh vụn để làm tan chảy vàng. Hai khung bùa hộ mệnh Phật và một sợi dây chuyền vàng gắn trên bùa hộ mệnh được tháo ra theo yêu cầu của khách hàng, mất khoảng 30 phút.

Sau đó, toàn bộ vàng được nấu chảy thành từng cục để kiểm tra trọng lượng và độ tinh khiết.

Kết quả là sau khi nấu chảy, khối vàng nặng 36,28 gram và có độ tinh khiết 88%. Khi định giá trên thị trường vàng, nó có thể được bán với giá 101.584 baht (hơn 82 triệu đồng). Cuối cùng, chủ sở hữu vàng quyết định bán vàng cho cửa hàng ngay lập tức.