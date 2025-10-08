Ngân hàng Thế giới cảnh báo một thực trạng nhức nhối chung với người trẻ châu Á hiện tại: Không quốc gia nào tránh khỏi

Thanh niên khắp châu Á đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những công việc tốt, nhiều người bị mắc kẹt trong những công việc có năng suất thấp. Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo điều này có thể gây căng thẳng cho ổn định xã hội khi sự thất vọng đang thúc đẩy làn sóng biểu tình do thanh niên dẫn đầu trên toàn cầu.

Trong bản cập nhật kinh tế khu vực công bố vào ngày 7 tháng 10, WB đã nhấn mạnh khoảng cách dai dẳng giữa người lao động trẻ tuổi và người lao động có kinh nghiệm hơn tại nhiều nền kinh tế châu Á, lưu ý rằng cứ 7 thanh niên ở Trung Quốc và Indonesia thì có 1 người thất nghiệp.

WB cảnh báo rằng tỷ lệ người dễ bị rơi vào cảnh nghèo đói hiện lớn hơn tầng lớp trung lưu ở hầu hết các quốc gia.

WB viết trong bản cập nhật kinh tế khu vực: “Tỷ lệ việc làm nói chung là cao, nhưng thanh niên chật vật tìm việc,” đồng thời cho biết thêm rằng hầu hết mọi người ở châu Á “tìm kiếm việc làm đều có thể tìm thấy”. Tuy nhiên, “nhiều cá nhân trong khu vực đang làm những công việc có năng suất thấp hoặc phi chính thức”.

Giới trẻ châu Á đang chật vật tìm việc làm tốt

Tổ chức này cho biết, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động vẫn còn thấp ở các quốc gia Thái Bình Dương và trong nhóm phụ nữ, với khoảng cách 15 điểm phần trăm so với nam giới ở Indonesia, Malaysia và Philippines.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng phần lớn tăng trưởng việc làm của khu vực đã chuyển từ ngành sản xuất sang các dịch vụ lương thấp, làm xói mòn những thành tựu từng giúp hàng triệu người thoát nghèo.

Chính phủ các nước châu Phi và châu Á đã phải vật lộn với làn sóng biểu tình do Gen Z dẫn đầu trong những tháng gần đây. Hàng nghìn người đã xuống đường ở Philippines, Morocco, Madagascar, Indonesia, Đông Timor, Kenya và Mông Cổ để phản đối tham nhũng, thất nghiệp và bất bình đẳng ngày càng gia tăng.

Xem xét kỹ hơn các con số ở châu Á cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp của những người từ 15 đến 24 tuổi là trên 10% ở những nơi như Mông Cổ, Indonesia và Trung Quốc, trong khi tỷ lệ này ở người lao động từ 25 đến 54 tuổi là 5% hoặc thấp hơn.

Theo WB, các công ty thành lập được từ 5 năm trở xuống đóng vai trò rất lớn trong việc tạo ra việc làm.

Ví dụ, ở Malaysia và Việt Nam, các công ty này chiếm 57% tổng số việc làm nhưng đóng góp tới 79% việc làm mới được tạo ra. Tuy nhiên, vai trò của họ đã bị suy yếu vì có ít công ty mới tham gia thị trường hơn, báo cáo cho biết.

Báo cáo cũng nói rằng thương mại đã thúc đẩy việc làm ở các quốc gia như Campuchia và Việt Nam, mặc dù những lợi ích đạt được vẫn không đồng đều và dễ bị tổn thương trước các cú sốc toàn cầu.

“Các quốc gia chưa khai thác được hết lợi ích của việc chuyển dịch người lao động từ các ngành và công ty có năng suất thấp sang các ngành và công ty có năng suất cao hơn.”

Nguồn: Bloomberg