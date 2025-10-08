Bắt giữ 1 cựu CEO và 2 đồng phạm nhận hối lộ, phát hiện khối tài sản hơn 148 tỷ đồng cất giấu tại loạt BĐS cho thuê

Ngày 24/7/2025, theo thông tin từ Cục Kinh tế và Điều tra Tội phạm (ECID) Thượng Hải, cảnh sát thành phố đã triệt phá một vụ án hối lộ nghiêm trọng liên quan đến lãnh đạo cấp cao của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao nhận đồ ăn. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 7 nghi phạm, gồm cả người nhận và đưa hối lộ, với tổng số tiền liên quan lên tới hơn 40 triệu NDT (hơn 148 tỷ đồng).

Trong thông báo của cảnh sát, “lãnh đạo cấp cao tại công ty hoạt động trong lĩnh vực giao nhận đồ ăn ở Thượng Hải” được nhắc đến chính là Hàn Lưu, người từng phụ trách mảng logistics của nền tảng giao đồ ăn Ele.me. Tháng 6 năm nay, sau khi nội bộ Ele.me phát hiện ông Hàn có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, vụ việc đã được chuyển giao cho cơ quan công an để điều tra.

Theo kết quả xác minh, từ tháng 7/2023, Hàn Lưu cùng hai đồng phạm đã cấu kết với nhau, lợi dụng quyền hạn trong quản lý hoạt động logistics và xét duyệt nhà cung ứng.

Nhóm này nắm quyền lựa chọn, loại bỏ, đánh giá và chi trả trợ cấp cho các đối tác, qua đó giúp một số doanh nghiệp giành được quyền cung cấp dịch vụ giao hàng tại hàng chục thành phố lớn và vừa trên khắp Trung Quốc. Đổi lại, họ nhận hối lộ từ 4 đại diện nhà cung cấp, trong đó có một người họ Lưu, với số tiền và hiện vật trị giá hơn 40 triệu NDT.

Ảnh: Sina

Thậm chí, nhóm này còn yêu cầu các nhà cung cấp chia phần lợi nhuận theo tỷ lệ cố định, coi đó là “quy tắc ngầm” để duy trì mối quan hệ làm ăn. Chỉ trong chưa đầy 2 năm, Hàn Lưu và đồng phạm đã hơn 30 lần nhận tiền và quà biếu từ các đối tác.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát Thượng Hải phát hiện các nhà cung cấp liên quan có nhiều động cơ khác nhau: một số do bị đánh giá không đạt chuẩn nên tìm cách để được giữ lại trong danh sách đối tác; số khác muốn mở rộng quy mô kinh doanh và tìm kiếm sự “quan tâm đặc biệt” từ phía lãnh đạo Ele.me.

Đáp lại, nhóm của Hàn Lưu đã sử dụng quyền hạn của mình để điều chỉnh quy trình nội bộ, ưu tiên cho các đối tác chịu chi, giúp họ tiếp cận thêm các nguồn tài nguyên vượt ngoài quy định của nền tảng.

Ảnh: Sina

Thủ đoạn nhận hối lộ của các nghi phạm được mô tả là “cực kỳ tinh vi”. Họ thường xuyên nhận tiền và quà trong các buổi tiệc chiêu đãi, đồng thời chia nhỏ, cất giấu số tài sản nhận hối lộ này tại nhiều căn hộ thuê khác nhau nhằm tránh bị phát hiện. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, tháng 6/2025, cảnh sát Thượng Hải phối hợp với lực lượng công an tỉnh Chiết Giang đã tiến hành chiến dịch truy bắt đồng loạt, bắt giữ 3 người nhận hối lộ cùng 4 đại diện nhà cung cấp có hành vi đưa hối lộ.

Hiện cả 7 nghi phạm đã bị khởi tố vì các tội danh “Nhận hối lộ của người không phải công chức” và “Đưa hối lộ cho người không phải công chức”. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 20/6/2025, truyền thông Trung Quốc đưa tin Hàn Lưu bị cảnh sát đưa đi điều tra. Phía Ele.me xác nhận đã chủ động trình báo cơ quan công an sau khi phát hiện dấu hiệu sai phạm qua kiểm tra nội bộ. Đại diện công ty nhấn mạnh Ele.me luôn duy trì nguyên tắc minh bạch và liêm chính trong quản trị, “kiên quyết không dung túng cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hay đạo đức nghề nghiệp nào”.

Theo hồ sơ công khai, Hàn Lưu sinh sau năm 1980, từng làm việc tại JD.com và JD Logistics. Năm 2019, ông gia nhập Alibaba, lần lượt đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như Phó tổng giám đốc cấp cao, người phụ trách mảng bán lẻ tức thời và Chủ tịch hệ thống Fengniao Delivery.

Tháng 3/2024, Hàn Lưu khi đó đang là người đứng đầu Fengniao Delivery được bổ nhiệm làm CEO của Ele.me. Tuy nhiên, chưa đầy 1 năm sau, vào tháng 2/2025, Chủ tịch Ele.me là Ngô Trạch Minh tuyên bố sẽ kiêm nhiệm vị trí CEO, còn Hàn Lưu chuyển sang phụ trách Trung tâm logistics tức thời và tiếp tục báo cáo trực tiếp cho ông Ngô.

(Theo Sina)