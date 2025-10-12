Người đàn ông bắt được cá hải tượng long dài 2m, giá 3,4 tỷ đồng trong ao chùa

Thời gian vừa qua những câu chuyện bắt được cá khủng luôn thu hút cư dân mạng. Một con cá khổng lồ đã được phát hiện trong ao chùa ở Myanmar vào năm 2017, theo Sina. Con cá dài gần 2m và ước tính 28 tuổi.

Người dân địa phương rất ngạc nhiên vì họ chưa bao giờ nhìn thấy con cá nào như vậy. Họ nghi con cá này là một loài cá bản địa sống lâu đến mức nó đã tiến hóa thành một biến thể mới.

Khi thấy con cá này các chuyên gia đã làm rõ về nguồn gốc thực sự của con cá. Theo đó, đây là loài cá Pirarucu (còn gọi là cá hải tượng hay cá hải tượng long) bản địa ở sông Amazon.

Trong tiếng địa phương, pirarucu có nghĩa là con cá màu đỏ. Tên này được đặt theo lớp vây của chúng, phản chiếu ánh sáng màu đỏ khi đang bơi. Lớp vây này hoạt động như chiếc áo giáp, rất dày và giúp chúng tránh tổn thương khi bị cá piranha tấn công.

Cá hải tượng trưởng thành có thể đạt đến độ dài hơn 2m, thậm chí có con dài hơn 2,5m với trọng lượng trung bình khoảng 100kg.

Đây là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất trên thế giới. Trên thế giới đã từng ghi nhận phát hiện một chú cá hải tượng dài tới hơn 4m, nặng 300kg.

Thật không may, con cá được phát hiện ở Myanmar đã chết ngay sau khi được phát hiện. Theo báo Trung Quốc, con cá được cho là có giá tới 1 triệu Nhân dân tệ (hơn 3,4 tỷ đồng).

Mới đây, cũng có một người đàn ông mới câu được con cá hải tượng long khổng lồ nặng 230kg.

Khi đang thả cần câu ở Công viên câu cá Palm Tree Lagoon tại Thái Lan, Johnny Airaksinen đã câu được một con cá hải tượng long khổng lồ.

Người câu cá may mắn đã phải vật lộn suốt hai giờ để câu được con cá quái vật nặng 230 kg.

Khi đã đưa được con cá đến gần bờ, anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của ba người đàn ông khác mới nâng được con cá lên khỏi nước.

Mặc dù chưa đạt được kỷ lục thế giới mới về con cá hải tượng long lớn nhất được bắt bằng cần câu và dây câu, nhưng thành tích này vẫn rất ấn tượng.