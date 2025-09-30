Ngư dân bắt được con cá hải tượng long khổng lồ nặng 130kg trên sông

Một con cá pirarucu (cá hải tượng long) dài 2,42 mét, nặng khoảng 130kg đã bị bắt ở sông Paranaíba, thuộc Ipiaçu , vùng Triângulo Mineiro, Brazil. Vụ việc đã gây chấn động mạng xã hội sau khi ngư dân Wilson Carioca, 48 tuổi, đăng tải bức ảnh chụp anh đứng cạnh con cá khổng lồ.





Sau khi bắt được con cá, Carioca quyết định bán nó với giá 50 R$/kg (hơn 240 nghìn đồng/kg). Cho đến nay, gia đình đã thu được khoảng 1.500 R$ (hơn 7 triệu đồng) tiền lãi và tin rằng thịt cá có thể bán được 5.000 R$ (hơn 24 triệu đồng).

Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề khiến ngư dân lo lắng: xét cho cùng, sự hiện diện của loài cá khổng lồ ở nơi này không hề phổ biến. "Nó rất hung dữ, nó ăn cả các loài khác", Carioca cho biết.

Theo Kléber Del Claro, một nhà nghiên cứu tại Viện Sinh học thuộc Đại học Liên bang Uberlândia (UFU), việc phát hiện ra loài này ở sông Paranaíba gióng lên hồi chuông cảnh báo cho chính quyền địa phương về việc có thể có ai đó đã mang cá pirarucu xuống sông không đúng quy định.

Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại, Carioca cho biết ông hy vọng sẽ bắt được nhiều cá pirarucus hơn trong những ngày tới và tiếp tục thành công trong việc bán cá.

Cá hải tượng còn có tên gọi khác là cá hải tượng long hay pirarucu (tên khoa học Arapaima gigas) là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới đến từ lưu vực sông Amazon Nam Mỹ. Loài cá này còn có tên gọi khác là cá hải tượng Amazon xuất phát từ nguồn gốc của chúng. Ngoài ra, với kích cỡ "khủng" của mình, hải tượng long còn được biết đến với biệt danh "quái vật" nước ngọt.

Cá hải tượng long trưởng thành có thể đạt độ dài hơn 2m, nhiều con đạt đến 2,5m, nặng hơn 100kg, thậm chí có thể lên đến tận 200kg.

Về ngoại hình, cá có nhiều nét tương đồng với cá rồng cảnh, có phần đầu bẹt môi trề rộng, mắt nhỏ. Thân hình dài hơn nhiều so với đầu và dẹt, đuôi ngắn xòe, có vây lưng ở gần đuôi. Vảy của cá rất lớn, cứng, phần hậu môn nằm gần phía đuôi. Cá thường chỉ có màu đen ánh xanh ngọc, điểm thêm chấm đỏ ở đuôi.

Thức ăn chủ yếu của hải tượng long là một vài loài cá da trơn. Thậm chí, chúng còn có thể nhảy ra khỏi mặt nước để bắt những con chim nhỏ đậu trên cành cây chìa ra bờ sông.

Loài cá này thường được đánh bắt để làm thực phẩm và được xem là một trong những món đặc sản tại các nước nhiệt đới Nam Mỹ. Tuy nhiên, vì đánh bắt quá nhiều nên trong tự nhiên, ngày càng hiếm những con hải tượng long có kích cỡ lớn như trước đây.

Bên cạnh việc dùng làm thực phẩm, hải tượng long còn có một lớp vảy với màu sắc bóng bẩy và khá bắt mắt, nên bên cạnh việc đánh bắt để làm thực phẩm, loài cá này cũng được tận dụng để nuôi làm cảnh. Đối với dòng cá cảnh thì kích cỡ thường nhỏ hơn, chiều dài tối đa là 1,5m và cân nặng từ 20-30kg.