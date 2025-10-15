Cụ bà 70 tuổi bị liệt mặt vẫn bị dụ làm 20 ca phẫu thuật thẩm mỹ, ngốn 1,7 tỷ đồng, con trai đau đớn: ‘Mẹ tôi bị lừa đến đồng cuối cùng'

Câu chuyện đau lòng ở Bắc Kinh đang khiến dư luận Trung Quốc rúng động: một người đàn ông phát hiện người mẹ già vừa qua đời của mình – một phụ nữ gần 70 tuổi, sống tằn tiện cả đời đã đổ toàn bộ 480.000 nhân dân tệ (67.000 USD, khoảng 1,7 tỷ đồng) tiền tiết kiệm vào hơn 20 ca phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng kết quả chẳng thay đổi được gì ngoài nỗi đau và sự trống rỗng.

Cú sốc trong căn nhà im lặng

Sau tang lễ, khi dọn dẹp di vật của mẹ, anh Yan – người con trai duy nhất thấy trong điện thoại bà đầy tin nhắn và cuộc gọi từ một cái tên xa lạ: “Cuicui”. Bà và người này trò chuyện gần như mỗi ngày suốt ba năm. Lần theo lịch sử giao dịch, anh choáng váng phát hiện mẹ mình đã chuyển tổng cộng 480.000 nhân dân tệ cho Công ty TNHH Công nghệ làm đẹp Yuanda Wanfang Bắc Kinh, nơi tự quảng cáo là “chuyên gia trẻ hóa da và tái tạo sắc đẹp”.

Thế nhưng, trên gương mặt người mẹ, không hề có dấu vết của một cuộc “lột xác”. Mọi thứ vẫn như trước, chỉ khác là ánh mắt bà, trong những tấm ảnh cũ, dường như đã phai đi sự tự tin ngày nào.

Yan kể rằng mẹ anh là người phụ nữ giản dị, sống một mình ở Bắc Kinh, chưa từng trang điểm và chỉ sống bằng khoản lương hưu chưa tới 6.000 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 8,500 USD/năm). Bà từng bị liệt nhẹ nửa mặt, khiến cơ mặt cứng và lệch. Có lẽ vì mặc cảm, bà đã nghe lời đường mật của nhân viên thẩm mỹ viện, tin rằng chỉ cần vài liệu trình là có thể “trẻ lại 10 tuổi”.

“Tôi không hiểu nổi họ có thể tàn nhẫn đến vậy. Một người phụ nữ ngoài 60, bị liệt mặt, họ vẫn dụ bà làm hơn 20 ca phẫu thuật. Chỉ trong hai tháng, mẹ tôi đã tiêu hơn 200.000 nhân dân tệ. Họ có còn lương tâm không?”, Yan nghẹn ngào chia sẻ.

Lời cầu xin cuối cùng và những tin nhắn tuyệt vọng

Càng tìm hiểu, anh càng đau đớn. Trong điện thoại của mẹ, anh phát hiện hàng loạt tin nhắn bà van xin “Cuicui” hoàn lại tiền vì “không còn đủ sống”. Những tin nhắn cầu khẩn đầy tuyệt vọng ấy đều không nhận được hồi đáp.

Khi Yan đến yêu cầu thẩm mỹ viện trả lại tiền, họ thản nhiên nói: “Các quy trình đã hoàn tất, không thể hoàn tiền.”

“Tôi không cần thêm gì ngoài việc họ trả lại số tiền mà mẹ tôi đã bị lừa. Tôi chỉ mong câu chuyện của mẹ sẽ khiến người khác cảnh giác, đừng để những kẻ như vậy tẩy não cha mẹ mình,” Yan chia sẻ với nền tảng khiếu nại Black Cat thuộc tập đoàn Sina.

Ngành thẩm mỹ – “miền đất vàng” của những kẻ không đạo đức

Tại Trung Quốc, ngành phẫu thuật thẩm mỹ đang bùng nổ mạnh mẽ, với hàng trăm nghìn cơ sở lớn nhỏ, nhưng quy định quản lý lỏng lẻo. Nhiều phòng khám hoạt động “chui”, không đủ trình độ chuyên môn, vẫn ngang nhiên thực hiện phẫu thuật cho người cao tuổi – nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và thiếu kiến thức y khoa.

Theo các chuyên gia, các “chiêu” phổ biến của các viện thẩm mỹ là tư vấn miễn phí, “test thử liệu trình trẻ hóa”, hoặc “ưu đãi trọn gói cải thiện da mặt”. Nhưng khi khách hàng lỡ đồng ý, họ bị dẫn dắt qua hàng loạt gói điều trị đắt đỏ.

“Phẫu thuật thẩm mỹ không sai. Nhưng việc biến nỗi tự ti và cô đơn của người già thành công cụ kiếm tiền thì quá đáng sợ,” một bác sĩ da liễu tại Bắc Kinh bình luận.

Trên mạng xã hội Weibo, hàng chục nghìn bình luận chỉ trích thẩm mỹ viện: “Thật đáng khinh bỉ. Họ có thể ngủ yên sau khi lừa tiền một cụ già sao?”, “Chúng ta đang đẩy áp lực làm đẹp xuống cả người cao tuổi ư? Sửa mũi, căng da cho người 70 tuổi để làm gì?”,...

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cay đắng nhắm đến người con trai: “Ba năm trôi qua, anh không hề nhận ra mẹ mình bị lôi kéo. Nếu quan tâm hơn, có lẽ bà đã không cô đơn đến mức tìm niềm an ủi ở tiệm làm đẹp.”

Một bình luận được chia sẻ hàng nghìn lượt viết: “Có lẽ salon làm đẹp không chỉ là nơi bà ấy bị lừa mà còn là nơi duy nhất bà được lắng nghe.”

Câu chuyện của Yan không chỉ là bi kịch cá nhân, mà còn là tấm gương phản chiếu xã hội đang bị ám ảnh bởi ngoại hình – nơi tuổi tác không còn là giới hạn, và “trẻ mãi không già” trở thành khẩu hiệu thương mại tàn nhẫn.

Một người mẹ cả đời tằn tiện, dành dụm từng đồng, cuối cùng lại dốc sạch tiền vào những cuộc phẫu thuật vô nghĩa chỉ vì muốn mình “đẹp hơn một chút”, “ít già hơn một chút”. Nhưng những đường kim, vết sẹo và hóa đơn hàng trăm nghìn tệ ấy không khiến bà trẻ lại chỉ khiến trái tim người con "già đi trong giây phút biết sự thật".

