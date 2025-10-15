Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng hơn 280 kg, giá 52 tỷ đồng

Gần quần đảo Kuril, một nhóm ngư dân đã câu được con cá ngừ khổng lồ, có trọng lượng trên 280 kg, mức kỷ lục cho khu vực này.

Giá trị ước tính của con cá ngừ nói trên khoảng 160 triệu ruble, tương đương gần 2 triệu USD (khoảng 52 tỷ đồng). Cách đây khoảng 1 tháng, một con cá nhỏ hơn đã được trả khoảng 104 triệu ruble.

Tại vùng Sakhalin, tần suất bắt được cá ngừ khổng lồ đang tăng lên. Việc săn tìm loại cá này trung bình kéo dài khoảng 5 giờ mỗi lần. Sau khi bắt, cá ngừ thường được kéo ra khỏi thuyền bằng cần cẩu.

Trước đó trong năm nay, một con cá ngừ lớn khác được bắt tại Nhật Bản. Con cá này nặng 276 kg, được bán trong phiên đấu giá đầu năm mới tại chợ Toyosu ở Tokyo với mức giá 207 triệu yên, tương ứng 1,316 triệu USD.

Con cá ngừ nặng 276 kg được đánh bắt ngoài khơi bờ biển Oma thuộc tỉnh Aomori của Nhật Bản, theo báo The Asahi Shimbun.

"Đây là con cá ngừ tươi nhất trong số các loại cá được bán ra", ông Yukitaka Yamaguchi, Chủ tịch của Yamayuki Co, công ty buôn bán trung gian đã đưa ra mức giá cao nhất tại phiên đấu giá, cho hay.

Ông Yamayuki đã đặt hàng thay mặt cho nhà điều hành các nhà hàng sushi mang thương hiệu Ginza Onodera, mua lại loại cá ngừ đắt nhất trong năm thứ 5 liên tiếp.

Ông Yamaguchi (62 tuổi) nhận định: "Tình hình vẫn còn khắc nghiệt ở các khu vực bị thiên tai trên bán đảo Noto", ý nhắc đến trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ở khu vực này vào ngày đầu năm mới năm ngoái. "Chúng tôi rất vui nếu (kết quả đấu giá) giúp làm tươi sáng Nhật Bản", ông Yamaguchi nhấn mạnh.

"Con cá ngừ đầu tiên là thứ mang lại may mắn. Mong muốn của chúng tôi là mọi người sẽ ăn con cá này và có một năm tuyệt vời", đại diện Onodera Shinji Nagao nói với các phóng viên sau cuộc đấu giá, theo AFP .

Mức 207 triệu yen là mức giá cao thứ hai được trả cho một con cá ngừ trong phiên đấu giá đầu tiên của năm mới tại Nhật Bản kể từ năm 1999.

Theo chính quyền đô thị Tokyo, nơi đã lưu giữ hồ sơ từ năm 1999, cá ngừ vây xanh có giá cao nhất trong phiên đấu giá đầu tiên của năm mới là 333,6 triệu yen, được thiết lập vào năm 2019.

(t/h theo Giáo dục & Thời đại, Thanh Niên)

