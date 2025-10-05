Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 194kg trên biển

Khi đang bắt cá trên vùng biển ở ở Libertad, Antique, Philippines, nhóm ngư dân bất ngờ phát hiện một con cá mú khổng lồ mắc vào lưới. Hàng chục ngư dân đã hợp sức kéo con cá lên bè, sau đó buộc chặt bằng dây thừng và dùng thuyền vận chuyển nó vào bờ.

Phải cần tới 6 người mới có thể khiêng con cá ra khỏi thuyền và đặt lên cân. Được biết, con cá nặng tới 194kg.

Hình ảnh con cá khổng lồ được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

Con cá mú nặng 194kg. Ảnh: JL Daypuyart

Theo GMA Network và Rappler, Antique nổi tiếng với hoạt động đánh bắt cá mú khổng lồ, với một con cá lớn tương tự được đánh bắt vào năm 2022.

Trước đó, một con cá mú khổng lồ cũng bị bắt ngoài khơi bờ biển Barangay Pucio, Libertad. Con cá nặng tới 136 kg và do ngư dân Blas Prado câu được. Con cá được bán với giá 110 peso/kg, tổng giá trị lên tới khoảng 14.960 peso (6,8 triệu đồng).

Cá mú khổng lồ ( Epinephelus lanceolatus ) là một trong những loài cá rạn san hô lớn nhất thế giới. Trong điều kiện lý tưởng, chúng có thể dài tới 2,7 mét và nặng hơn 400 kg. Chúng thường được tìm thấy ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, sinh sống trong các rạn san hô, vùng đá ngầm và môi trường cửa sông.

Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), cá mú khổng lồ được phân loại là loài "dễ bị tổn thương", nghĩa là chúng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao trong tự nhiên. Tình trạng đánh bắt quá mức, phá hủy môi trường sống và các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp đã góp phần làm giảm số lượng loài này. Loài cá khổng lồ này được đánh giá cao vì thịt của chúng, một loại đặc sản và có thể có giá cao trên thị trường.