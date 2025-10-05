Cặp đôi sắp cưới tử vong thương tâm trong ngày đầu nghỉ lễ Chuseok: Cô dâu bị siết cổ, người chồng rơi từ tầng cao

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 42 phút tối 3/10, người phụ nữ (A, ngoài 30 tuổi) được phát hiện nằm gục trong phòng ngủ, trên người có nhiều vết máu, tại một căn hộ ở quận Saha. Cùng thời điểm, một người đàn ông (B, ngoài 30 tuổi) được tìm thấy bất tỉnh dưới khu vườn của tòa nhà.

Được biết, cả hai đang sống chung và chuẩn bị tổ chức đám cưới trong thời gian tới. Trước khi sự việc xảy ra, mẹ của cô dâu tương lai đã nhận được cuộc gọi cầu cứu từ con gái và lập tức chạy đến hiện trường. Tại đây, bà phát hiện con gái đã bất tỉnh, còn vị hôn phu không còn trong căn hộ.

Lực lượng cứu hộ 119 nhanh chóng có mặt và đưa hai người đi cấp cứu, tuy nhiên cả hai đã không qua khỏi.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, trên cơ thể người phụ nữ có nhiều vết đâm và dấu hiệu bị siết cổ, trong khi người đàn ông được xác định tử vong do rơi từ tầng cao. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một con dao nghi là hung khí.

Từ kết quả điều tra sơ bộ, cảnh sát nhận định người đàn ông có thể đã sát hại hôn thê rồi gieo mình tự tử. Một cán bộ điều tra cho biết: “Do cả hai nạn nhân đều đã tử vong, nên chi tiết cụ thể của vụ việc hiện vẫn chưa thể xác minh. Chúng tôi sẽ tiến hành giám định pháp y và thu thập thêm lời khai từ người thân, bạn bè để làm rõ nguyên nhân.”

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Nguồn: Chosun