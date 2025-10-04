Vợ tử vong khi thang máy rơi từ tầng 7 xuống đất, chồng hoảng loạn

Pelin Yasot Kiyga vừa bước vào thang máy trên đường đi làm thì sự việc xảy ra.

Đoạn clip từ camera giám sát trong tòa nhà chung cư của cô cho thấy khoảnh khắc thang máy bị kẹt trước khi rơi từ 7 tầng xuống đất. Pelin đã gọi điện cho chồng mình là Gokhan Kiyga khi thang máy bị kẹt.

Gokhan đang đứng bên ngoài nói chuyện điện thoại với cô khi thang máy bị kẹt. Sau đó, Gokhan cùng hai người đàn ông khác cố gắng tìm ra vấn đề.

Người chồng cố gắng mở cửa thang máy trước khi thảm họa xảy ra.

Sau khi Gokhan nhấn nút để mở cửa, họ nghe thấy tiếng va chạm và lao vào hành động. Khi biết chắc mình không thể vào thang máy, người đàn ông này chạy xuống cầu thang trước khi đoạn phim bị cắt.

Gokhan bị thương ở chân khi cố cứu vợ mình. Các dịch vụ cấp cứu đã có mặt tại tòa nhà chung cư 11 tầng vào sáng 30/9 tại Tarsus ở Thổ Nhĩ Kỳ và đưa Pelin đến bệnh viện.

Thật đáng buồn, vết thương do cú ngã quá nghiêm trọng và cô đã qua đời không lâu sau đó.



Cả cảnh sát và nhân viên y tế đều có mặt tại hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Một cuộc điều tra về vụ rơi thang máy đã được tiến hành và cảnh sát cho biết 17 người đã được phỏng vấn.

Các nhà điều tra đã bắt giữ 3 người, bao gồm cựu giám đốc công ty phụ trách thang máy, giám đốc hiện tại và giám đốc công trường.

Người dân đã viết thư cho nhóm Whatsapp của tòa nhà, báo cáo rằng thang máy đã hoạt động không bình thường trong một tháng trước khi xảy ra tai nạn.

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.