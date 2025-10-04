Nước châu Á vừa động thổ công trình hơn 15.000 tỷ lớn nhất hành tinh: Kỷ lục chồng kỷ lục

Hàn Quốc vừa khởi công xây dựng Nhà máy điện Pin nhiên liệu Hydro Gangdong vào ngày 25/9/2025 – dự án được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới cho sự chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Tọa lạc tại Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Nhà máy Gangdong công suất 108 Megawatt (MW) không chỉ lập kỷ lục thế giới là nhà máy điện hydro lớn nhất thế giới mà còn đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy nền kinh tế xanh của Hàn Quốc, đưa Gyeongju trở thành trung tâm năng lượng và công nghiệp chiến lược.

Nhà máy dự kiến đi vào vận hành toàn diện vào năm 2028, cung cấp điện sạch cho khoảng 270.000 hộ gia đình mỗi năm.

Interesting Engineering cho biết, tổng vốn đầu tư cho Nhà máy Gangdong đạt 580,7 triệu USD, tương đương hơn 15.000 tỷ đồng Việt Nam (tính theo tỷ giá hiện tại). Khoản đầu tư khổng lồ này được huy động từ Quỹ Đầu tư Tái thiết Khu vực. Quỹ này kết hợp các khoản đóng góp từ chính phủ, chính quyền địa phương và các nhà đầu tư tư nhân.

Ảnh minh họa về nhà máy hydro. Nguồn ảnh: Alexander Kirch/Shutterstock

Về mặt công nghệ, Nhà máy Gangdong sử dụng hydro xám – loại hydro được sản xuất phổ biến nhất hiện nay từ khí tự nhiên thông qua quá trình reforming. Cụ thể, methane (CH₄) phản ứng với hơi nước (H₂O) trong lò phản ứng có chất xúc tác, tạo ra hỗn hợp hydro (H₂) và carbon monoxide (CO). Sau đó, qua phương pháp hấp thụ biến đổi áp suất, loại bỏ carbon dioxide và tạp chất khác, thu được hydro gần như tinh khiết.

Mặc dù quá trình này vẫn phát thải CO₂, khiến hydro xám chưa hoàn toàn "xanh", nhưng nó được coi là giải pháp "cầu nối" hiệu quả để ổn định lưới điện quốc gia trong giai đoạn chuyển tiếp.

Chính phủ Hàn Quốc xem dự án này như một bước đệm quan trọng, giúp đẩy nhanh quá trình chuyển dịch khỏi than đá và dầu mỏ, hướng tới mục tiêu hydro xanh dài hạn – sản xuất từ năng lượng tái tạo như điện gió hoặc mặt trời.

Khi hoàn thành vào tháng 3/2028, Nhà máy Gangdong sẽ vượt qua kỷ lục hiện tại của Nhà máy Shin Incheon Vision Dream với công suất 79 MW, vốn đang cung cấp điện cho 250.000 hộ gia đình và sưởi ấm cho thêm 44.000 hộ tại Seoul (Hàn Quốc).

Nhà máy dự kiến cũng tạo ra khoảng 1.200 việc làm và mang lại hơn 52 triệu USD tiền thuế doanh nghiệp.