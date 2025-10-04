Một KOL nổi tiếng ngã từ đỉnh núi cao 2.308 mét xuống đất tử vong trên sóng livestream, khán giả chứng kiến trong bàng hoàng

Một người có sức ảnh hưởng ở Mỹ đã ngã tử vong khi đang phát trực tiếp cảnh mình leo lên tảng đá El Capitan mang tính biểu tượng của công viên quốc gia Yosemite.

Nhà leo núi Balin Miller đã thu hút được lượng người theo dõi trực tuyến thông qua việc chia sẻ hình ảnh mình chinh phục các đỉnh núi trên khắp thế giới và đã tự quay phim cảnh mình leo lên vách đá dựng đứng cao 2.308 mét khi thảm kịch xảy ra vào thứ Tư (1/10) vừa qua.

Chàng trai 23 tuổi đã tử vong khi đang leo núi

Chàng trai 23 tuổi này đã một mình leo núi dọc theo tuyến đường dài có tên là Sea of Dreams trong nhiều ngày và đã bị ngã khi đang cúi xuống để lấy chiếc túi đựng đầy thiết bị bị kẹt.

Tuy nhiên, theo lời kể của nhiếp ảnh gia Tom Evans, người có mặt tại Yosemite khi thảm kịch xảy ra, Miller dường như không biết rằng sợi dây của anh không đủ dài để chạm tới chiếc túi và đã ngã.

Cảnh leo núi định mệnh của Miller đã được phát sóng tới những người theo dõi anh trên TikTok. Họ gọi anh là "anh chàng lều màu cam" vì màu sắc của thiết bị anh mang theo.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày đầu tiên chính phủ liên bang Hoa Kỳ đóng cửa, mặc dù các công viên quốc gia như Yosemite vẫn "mở cửa nói chung" với các hoạt động hạn chế.

Sự ra đi của anh sau đó đã được xác nhận trong một bài đăng trên Facebook của mẹ anh, Jeanine Girard-Moorman, người đã viết lời nhắn sau: "Tôi vô cùng đau buồn khi phải báo tin rằng cậu con trai tuyệt vời của tôi, Balin Miller, đã qua đời trong một tai nạn leo núi ngày hôm nay. Trái tim tôi tan vỡ thành hàng triệu mảnh. Tôi không biết mình sẽ vượt qua chuyện này thế nào. Tôi yêu con rất nhiều. Tôi muốn thức dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này."

Bày tỏ lòng thương tiếc với con trai, người mẹ đau buồn nói thêm: "Con trai tôi đã leo núi từ khi còn nhỏ. Trái tim và tâm hồn của thằng bé thực sự chỉ muốn leo trèo. Nó thích leo núi và không bao giờ quan tâm đến tiền bạc hay danh vọng."

Miller đang leo núi El Capitan thì bị ngã khỏi dây thừng

Miller là một nhà leo núi lão luyện ở độ tuổi của mình, trở thành người đầu tiên một mình leo lên cung đường "Slovak Direct" đầy thử thách, cao 9.000 foot (khoảng 2.700 mét) ở dãy núi Denali, Alaska. Anh cũng đã hoàn thành các chuyến leo núi ở Patagonia, Núi Hunter, Alaska, và Dãy núi Rocky của Canada.

"Con rất thích leo núi", bà nói thêm trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times. "Con được rất nhiều người yêu mến. Tôi không thể tin rằng con đã ra đi."

Theo tờ The Guardian, Miller bắt đầu leo núi cùng cha từ năm 3 tuổi tại quê nhà Alaska. Đến năm 12 tuổi, anh đã hoàn thành các tuyến đường leo núi băng.

Nguồn: Ladbible