Rơi từ tầng 20 chung cư, bé gái 4 tuổi sống sót kỳ diệu

Theo báo Hunan Daily, sự việc xảy ra vào chiều 16/9 tại thành phố Lãnh Thủy Giang, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Lúc đó, chị Wu Yumei - một người mẹ hai con sống tại tầng 14 - đang chuẩn bị bữa tối thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài cửa sổ. Khi chạy ra xem, chị hoảng hốt phát hiện một bé gái khoảng 4 tuổi đang mắc kẹt trên mái che tầng 13, ngay dưới cửa sổ nhà mình.

Theo điều tra ban đầu, bé gái được cho là đã tò mò trèo ra ngoài cửa sổ có song chống trộm ở tầng 20 rồi chẳng may trượt chân rơi xuống, mắc lại ở tầng 13.

Không kịp suy nghĩ nhiều, người này lập tức thò người ra ngoài cửa sổ, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé đang chới với trong không trung, vừa trấn an bé vừa hét gọi con trai 16 tuổi của mình gọi cảnh sát và lực lượng cứu hỏa.

“Đừng sợ, cảnh sát và lính cứu hỏa sắp đến rồi con nhé” chị nhẹ giọng nói với bé, cố gắng giữ bình tĩnh dù bản thân đang run rẩy.

Trong lúc cố giữ bé, chị Wu vẫn kịp quay một đoạn video ngắn gửi vào nhóm cư dân để cầu cứu thêm người hỗ trợ. Chẳng bao lâu sau, hai người hàng xóm khác đã chạy tới tầng 14, giúp chị giữ chặt bé gái. Ít phút sau, cảnh sát và lính cứu hỏa có mặt, phá cửa sổ hành lang tầng 14 để thiết lập hệ thống dây an toàn, rồi từ từ kéo bé gái lên khỏi mái tầng 13 an toàn.

Bé gái sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra và may mắn không bị thương tích nghiêm trọng.

Còn chị Wu bị xước tay và đau rát sau khi vật lộn giữ bé trong nhiều phút.

“Lúc đó tôi vừa khóc vừa cầu cứu, sợ tay mình ra mồ hôi sẽ trượt mất. Khi bé được cứu an toàn, tôi như mất hết sức, chân mềm nhũn không đứng nổi. Nhưng trong lòng hạnh phúc vô cùng,” chị kể lại.

Ngày hôm sau, cha mẹ của bé gái đã đến cảm ơn chị Wu mời chị bữa ăn để bày tỏ lòng biết ơn. “Họ nói tôi đã cho con họ một mạng sống thứ hai, và hứa khi con bé lớn lên, lấy chồng sẽ mời tôi đến dự đám cưới” chị xúc động chia sẻ.

“Tôi cũng là mẹ của hai đứa trẻ. Khi thấy con người khác gặp nguy hiểm, phản xạ đầu tiên của tôi chỉ là cứu bằng mọi giá. Nhưng thật sự, tôi mong các cha mẹ hãy luôn để mắt đến con mình, đừng để điều tương tự xảy ra.” - Chị Wu chia sẻ.

