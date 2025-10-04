Người đàn ông câu được con cá da trơn "khổng lồ" dài 1,33m trên sông

Khi câu cá trên sông Miranda (Brazil), doanh nhân Bruno Girotto đã phải dành 40 phút "chiến đấu" không ngừng nghỉ với một con cá da trơn khổng lồ dài 1,33m gần cầu Ariranha, tiểu bang Mato Grosso do Sul, Brazil. Khoảnh khắc này xảy ra vào dịp cuối tuần lễ hội Carnival và được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Đó là một trận chiến căng thẳng. Con cá cực kỳ nặng và khỏe. Phải mất một lúc lâu tôi mới khiến nó mệt lử và kéo được nó ra khỏi nước. Chuyến đi câu cá này diễn ra trong dịp lễ hội Carnival, thay vì đi dự tiệc đường phố, tôi đã làm điều mình thích nhất, đó là đi câu cá", Bruno giải thích.

Chuyến câu cá được thực hiện theo hình thức bắt-thả do hướng dẫn viên Jhony Moreno dẫn dắt.

Theo vị doanh nhân, mục đích của loại hình câu cá này là bảo vệ môi trường. "Đó là một cảm giác độc đáo mà chỉ những ai đã trải nghiệm mới có thể diễn tả được sự hồi hộp và phấn khích khi kéo con "quái ngư" ra khỏi dòng sông."

Khi thực hành "bắt và thả", cần thủ phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cụ thể để đảm bảo sự sống của con cá. Việc sử dụng lưỡi câu trơn, không ngạnh là bắt buộc, cũng như việc thả cá ngay lập tức về đúng vị trí đã bắt.