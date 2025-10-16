Không đạt KPI tại khu lừa đảo ở Myanmar, nữ người mẫu 26 tuổi bị bán cho tổ chức buôn nội tạng trái phép

Một cô gái trẻ từ Belarus tên Vera, 26 tuổi, đã bị cuốn vào cơn ác mộng khi đến Bangkok, Thái Lan. Cô vốn ấp ủi ước mơ trở thành người mẫu và phát triển tại đây. Thế nhưng, cô đã bị bắt cóc ngay khi đặt chân đến Thái Lan và bị đưa đến căn cứ của một đường dây lừa đảo ở Myanmar.

Tại Myanmar, cô bị ép đăng ký tài khoản giả trên các trang web hẹn hò để lừa đảo những người đàn ông nước ngoài có điều kiện kinh tế. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi cô không đạt được "KPI" được băng đảng đặt ra.

Từ ngày 4 tháng 10, mọi liên lạc với cô gái đã bị mất và thông tin sau đó cho biết, cô đã bị bán cho một nhóm mua bán nội tạng. Để xóa bỏ mọi dấu vết tội ác, thi thể cô đã được hỏa táng ngay lập tức.

Cô gái trẻ phải chịu bi kịch thương tâm khi bị bắt cóc vào tổ chức tội phạm ở Myanmar

Trong một động thái tàn nhẫn, băng đảng còn đòi gia đình nạn nhân 500.000 USD (khoảng 15,3 tỷ đồng) làm tiền chuộc để trả lại tro cốt của cô và hợp tác trong cuộc điều tra. Tuy nhiên, sau cùng, họ từ chối trả lại cả tro cốt của cô.

Mẹ của nạn nhân đã thuyết phục được băng đảng trao trả tro cốt mà không cần đến khoản tiền chuộc, và bà dự định sẽ sớm đến Myanmar để lo liệu hậu sự cho con gái. Bộ Ngoại giao Belarus đã xác nhận sẽ hỗ trợ gia đình mọi cách thông qua các kênh ngoại giao, giúp họ hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên cô gái này ra nước ngoài. Trước khi gặp nạn, cô đã thường xuyên du lịch đến nhiều quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam và Bali. Một thông tin sai lệch từng lan truyền rằng cô đã tham gia chương trình truyền hình "The Voice" năm 2017, nhưng thực tế cô chỉ biểu diễn tại một quán bar ở Minsk, nơi có một sự kiện tạm thời được trang trí giống như sân khấu của chương trình.

Vụ việc này không chỉ là một bi kịch cá nhân, mà còn là một tiếng chuông cảnh tỉnh về những nguy hiểm tiềm ẩn khi tham gia vào các hoạt động xuyên quốc gia, đặc biệt là ở những khu vực pháp luật không chặt chẽ. Nó cũng phơi bày sự thật khủng khiếp về nạn mua bán nội tạng bất hợp pháp, một thực tế đen tối tồn tại dưới bề mặt của xã hội mà nhiều người vẫn chưa nhận ra.

Nguồn: ETtoday