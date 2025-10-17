2 người bạn cùng phòng được phát hiện tử vong, cảnh sát vào cuộc phát hiện nguyên nhân lạnh người

Mới đây, một vụ án mạng xảy ra tại Malaysia với nguyên nhân được cho là liên quan đến tình cảm khiến cho dư luận nước này dậy sóng.

Được biết, sự việc xảy ra tại căn nhà thuê ở Alor Gajah, thành phố Melaka của Malaysia vào ngày 14 tháng 10. Cảnh sát được gọi tới hiện trường sau khi 2 người đàn ông được phát hiện đã tử vong.

Theo cảnh sát trưởng Melaka, Dzulkhairi Mukhtar, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ tối, được phát hiện khi một người bạn cùng nhà trọ trở về nhà và phát hiện thi thể của hai người đàn ông bên trong, tờ The Star đưa tin.

Một người đàn ông 42 tuổi được phát hiện nằm trong vũng máu trong bếp, trong khi một người đàn ông 31 tuổi được phát hiện đã tử vong trong một căn phòng khóa kín. Theo Malay Mail, cả hai người đàn ông, cùng với một người bạn cùng nhà khác, đã cùng thuê căn nhà này.

Cảnh sát địa phương đưa ra thông báo về vụ việc.

Kết quả điều tra cho thấy người đàn ông trẻ tuổi hơn đã giết người bạn cùng phòng 42 tuổi trước khi tự sát. Theo ông Dzulkhairi, nạn nhân có tổng cộng 21 vết đâm và chém vào đầu và cơ thể. "Cảnh sát cũng thu giữ một con dao rựa và hai con dao được cho là đã được sử dụng trong vụ việc", ông Dzulkhairi cho biết.

Ông Dzulkhairi nói thêm rằng không có dấu hiệu đột nhập hay vật lộn nào liên quan đến người ngoài, điều này loại trừ khả năng có sự can thiệp của bên thứ ba. Hàng xóm cũng cho biết đã nghe thấy tiếng cãi vã giữa hai người đàn ông trước khi vụ việc xảy ra.

Tờ The Star đưa tin rằng những phát hiện ban đầu cho thấy sự ghen tuông có thể là nguyên nhân khiến nghi phạm sát hại bạn cùng phòng sau khi biết người vợ (quốc tịch Indonesia) của mình ngoại tình với nạn nhân. Sau khi gây án, nghi phạm cũng đã tự tử.

Sau khi điều tra thêm, người ta phát hiện ra rằng vợ của nghi phạm đã bỏ trốn cùng đứa con khoảng 2 tuần trước khi thảm kịch xảy ra. Điều này có thể góp phần dẫn đến sự quẫn trí của nghi phạm.

Nghi phạm, được cho là đã làm việc tại một công ty thầu ở Melaka gần 6 năm, được cho là ở một mình với nạn nhân khi vụ việc xảy ra. Người bạn cùng nhà còn lại lúc đó đang đi làm.