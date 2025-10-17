“Việc nhẹ lương cao” thành cái bẫy

“Em đi theo quảng cáo kinh doanh, nào ngờ lại rơi vào tay bọn tội phạm. Chúng đánh đập, tra tấn… Em may mắn sống sót nhưng cơ thể đầy thương tích.” - Đó là lời kể của anh A, 20 tuổi, đang kinh doanh phụ tùng ô tô tại tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc).

Cuối năm ngoái, A nhận được lời mời từ một công ty phụ tùng tại Campuchia với nội dung: “Chúng tôi muốn bán số phụ tùng giá rẻ, hãy đến thương lượng”. Công ty này còn hứa trả tiền vé máy bay một chiều.

Tuy nhiên, khi A hạ cánh tại sân bay quốc tế Phnom Penh, anh được hai người - một người Trung Quốc và một người Campuchia - đón. Lúc vừa lên xe, gương mặt họ lập tức biến sắc. Người Trung Quốc dí súng vào đùi A và dọa: “Im miệng và yên lặng”.

Một khu căn cứ tội phạm tại Phnom Penh, Campuchia (Ảnh: Chosun News)

Anh lập tức nhận ra mình đã lọt vào tay một tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo qua điện thoại. Trang web công ty phụ tùng hóa ra là giả mạo.

A bị đưa vào khu nhà phạm tội, buộc mở tài khoản ngân hàng. Khi từ chối, anh bị tra tấn bằng sốc điện. Trong 10 ngày bị giam, anh bị giám sát 24/24, chỉ được ăn một bữa duy nhất là 7 miếng bánh bao, nước uống từ vòi vàng đục.

Cùng với đó, A bị bắt phải mở tài khoản và gửi tiền từ Hàn Quốc, nếu không sẽ bị tra tấn. Toàn thân anh chi chít sẹo bỏng, hai giác mạc mắt bị tổn thương, thị lực suy giảm nghiêm trọng. Sau khoảng 10 ngày, nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng người Hàn tại Campuchia, A mới được giải cứu. Khi đến đồn cảnh sát Phnom Penh, chính những kẻ từng bắt cóc anh còn xuất hiện, mang súng, trò chuyện thoải mái với chỉ huy đồn, khiến A run rẩy sợ hãi.

Theo truyền thông Hàn Quốc, thời gian qua, các tổ chức lừa đảo qua điện thoại quốc tế đặt trụ sở tại Campuchia đang dùng chiêu trò “việc làm nước ngoài”, “lương cao” để lôi kéo thanh niên Hàn Quốc. Gần đây, hình thức này còn leo thang, với việc các tổ chức đăng quảng cáo giả về kinh doanh để bắt cóc, giam giữ, tra tấn người Hàn, nhằm dùng tài khoản của nạn nhân làm “tài khoản rác” chuyển tiền lừa đảo ra nước ngoài.

Cảnh sát Campuchia đột kích một đường dây lừa đảo tại Campuchia (Ảnh: China Times)

Ngày 9/10, cảnh sát Campuchia đã đột kích một căn biệt thự ở Phnom Penh, bắt giữ 18 nghi phạm liên quan mạng lưới lừa đảo qua điện thoại.

Ngoài ra, tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, một phụ nữ Hàn 30 tuổi được phát hiện tử vong. Hiện thi thể đã được gia đình nhận, trong khi cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra việc nạn nhân có bị tổ chức tội phạm địa phương bắt cóc hay không.

"Địa ngục” tại Campuchia

Cách Thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 50 phút theo quốc lộ số 3 hướng về phía nam, rẽ vào một con đường nhỏ, một khu biệt thự với mái nhà màu xanh hiện ra. Hơn chục tòa biệt thự 4 tầng, mỗi tầng có 22 căn hộ, san sát nhau. Đây là sào huyệt của các tổ chức tội phạm Trung Quốc, chuyên thực hiện các vụ lừa đảo giả danh qua điện thoại trên toàn thế giới.

Hơn 4.000 người bị dụ dỗ từ Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia… bị giam giữ gần như cưỡng bức để tham gia các hoạt động lừa đảo - biến nơi này trở thành khu tội phạm lớn nhất Campuchia, được gọi là Khu Thái Tử. Theo ghi nhận của phóng viên Chosun có mặt tại đây vào ngày 15/10, trên cổng các tòa nhà vẫn còn dán những lá bùa có chữ “Phúc” (福) đảo ngược, nhưng không thấy bóng người.

Các tổ chức tội phạm nhanh chóng "dọn dẹp" trước khi bị chính quyền càn quét (Ảnh: Mạng xã hội Trung Quốc/ Chosun News)

Sau khi vụ một sinh viên Hàn Quốc 20 tuổi bị tổ chức tội phạm Campuchia giam giữ, tra tấn đến chết gây chấn động, chính quyền Campuchia đã tăng cường truy quét, khiến các băng nhóm tội phạm biến mất khỏi khu vực.

Một cư dân địa phương cho biết: “Những người làm việc trong các vụ ‘lừa đảo trực tuyến’ gần đây đã chất máy tính và thiết bị văn phòng lên xe rời đi rồi.”

Khi phóng viên tìm cách chụp ảnh, cảnh sát đang túc trực gần đó lập tức tiến đến và quát: “Không được chụp ảnh (No Photo)”. Một kiều dân Hàn Quốc đi cùng nhận xét: “Xung quanh không có ai mà cảnh sát vẫn ở đây thường trực, thật lạ.” Trong cộng đồng người Hàn tại Campuchia, có tin đồn rằng cảnh sát địa phương đang bảo kê cho tổ chức tội phạm.

Một số cư dân Campuchia được hỏi cũng nói: “Không bao lâu nữa, bọn chúng sẽ lại trồi lên như chuột chũi sau khi lẩn trốn, rồi tiếp tục phạm tội.”

Trên mạng xã hội Trung Quốc, xuất hiện tin nhắn Telegram được cho là của các thành viên trong tổ chức, nói rằng “do cảnh sát mở chiến dịch truy quét quy mô lớn nên phải chuyển nơi ở,” kèm hình ảnh họ bốc dỡ thiết bị văn phòng lên xe tải rời khỏi khu vực.

Người bị hại cũng trở thành tội phạm

Theo giới chức Campuchia cùng cơ quan ngoại giao và điều tra của Hàn Quốc, thời gian gần đây xuất hiện không ít trường hợp thanh niên Hàn Quốc dù biết rõ là tổ chức tội phạm nhưng vẫn tự nguyện tham gia, sau đó lại bị chính chúng giam giữ, tra tấn và biến thành nạn nhân. Các cơ quan điều tra cho rằng, trong nhiều vụ việc, ranh giới giữa “kẻ phạm tội” và “người bị hại” ngày càng lẫn lộn.

Tuy nhiên, cộng đồng người Hàn tại Campuchia khẳng định, vẫn có rất nhiều người là nạn nhân thực sự, họ chỉ tin vào những quảng cáo việc làm giả mạo của các tổ chức tội phạm.

B, một thanh niên ở đảo Jeju (Hàn Quốc), kể rằng vào tháng 6 vừa qua, anh nhận được lời mời làm “công việc ngắn hạn thu nhập cao” tại Campuchia, với lời hứa “chỉ làm 2 tuần có thể kiếm 5 triệu won (khoảng 92 triệu đồng)”.

B từng có kinh nghiệm làm việc ở nhà hàng nước ngoài nên không mảy may nghi ngờ. Nhưng nơi anh đặt chân tới không phải là chỗ làm việc, mà là địa ngục trần gian nơi giam giữ, đe dọa, đánh đập và tra tấn là chuyện thường ngày.

Khi B vừa đặt chân đến Campuchia và tới tòa nhà ở ngoại ô Phnom Penh, nhiều người đàn ông mặc đồng phục, tay cầm gậy gộc đã đứng sẵn. Đó là các thành viên có vũ trang của tổ chức tội phạm người Trung Quốc. Chúng dí súng và dùi điện vào người B, ép anh phải khai mật khẩu tài khoản ngân hàng. “Bị đe dọa, tra tấn suốt, tôi không thể không nói ra”, B kể.

Sau một tháng bị giam giữ, anh B may mắn trốn thoát khi kẻ canh gác ngủ gật trong ca trực ban đêm. Nhưng cơn ác mộng chưa kết thúc: khi về nước, B phát hiện tổ chức tội phạm đã dùng danh tính của mình để thành lập nhiều công ty ma và tiến hành các vụ lừa đảo tài chính.

Do đó, mọi tài khoản ngân hàng của B bị phong tỏa, và anh còn bị cảnh sát Hàn Quốc điều tra với cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo hàng chục triệu won - dù thực tế anh là nạn nhân.

Bị bán sang Campuchia vì món nợ… 4 triệu đồng

Một trường hợp khác, C - khoảng 20 tuổi - cũng trở thành nạn nhân vì một món nợ. C vay 220.000 won (khoảng 4 triệu đồng) từ một công ty cho vay nặng lãi phi pháp và bị tính lãi suất lên tới 5.000%/năm. Khi không thể trả nợ, nhóm cho vay nói với anh:

“Chỉ cần sang Campuchia làm việc cho một công ty casino trong một tuần, chúng tôi sẽ xóa nợ và còn trả thêm 3 triệu won (khoảng 55 triệu đồng).”

Nhóm này thậm chí còn mua vé máy bay cho C, khiến anh tin tưởng và lên đường. Trước khi đi, anh chỉ kịp nói với cha: “Con đi làm khoảng một tuần rồi về.” Ngày 17/7, anh đặt chân xuống Campuchia và rơi thẳng vào bẫy.

Một khu phạm tội tại Campuchia, người đàn ông chụp lại ảnh khi nhìn thấy phóng viên (Ảnh: Chosun News)

Khi tới nơi, cái gọi là “công ty casino” hóa ra chính là một khu lừa đảo voice phishing, nơi tổ chức tội phạm Trung Quốc hoạt động. Chúng nói thẳng với C: “Công ty cho vay đã bán mày cho bọn tao. Từ giờ, mày phải lừa tiền người Hàn qua điện thoại.”

Sau hai ngày bị giam cầm, C quyết định liều mạng nhảy từ tầng 3 tòa nhà xuống để trốn thoát.

Trở về Hàn Quốc sau 5 ngày, C đã trình báo toàn bộ sự việc với cảnh sát, và cuộc điều tra đối với công ty cho vay nặng lãi hiện đang được tiến hành.

Những câu chuyện này cho thấy chiêu trò của các tổ chức tội phạm quốc tế ngày càng tinh vi, lợi dụng lòng tin và khó khăn tài chính của thanh niên, biến “giấc mơ làm giàu nước ngoài” thành ác mộng thực sự.

Trước các vụ tội phạm nhắm vào người Hàn tại Campuchia liên tiếp xảy ra gần đây, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã thành lập Tổ công tác đặc biệt (TF) và tổ chức cuộc họp đầu tiên để bàn giải pháp. Cuộc họp tập trung vào việc chia sẻ thông tin thực trạng tội phạm liên quan người Hàn tại Campuchia và tăng cường hợp tác với chính quyền Campuchia nhằm đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc ở nước ngoài.

Nguồn: Chosun News