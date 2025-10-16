Vợ tử vong trong khách sạn, chồng sốc nặng khi xem camera giám sát

Anti Puspitasari (22 tuổi), một phụ nữ trẻ đang mang thai được phát hiện đã tử vong trong phòng khách sạn trên đường Jalan Perintis Kemerdekaan, quận Ilir Timur II, Palembang, Indonesia.

Theo thông tin từ cảnh sát, thi thể Anti được nhân viên khách sạn phát hiện vào sáng ngày 11/10/2025, trong tình trạng thương tâm. Kết quả giám định pháp y tại Bệnh viện Bhayangkara Palembang xác định, nạn nhân tử vong do ngạt thở vì đường hô hấp bị bịt kín.

Bác sĩ Indra Nasution, người trực tiếp khám nghiệm, cho biết: "Miệng nạn nhân bị nhét vải, hai tay bị trói chặt khiến cô không thể thở. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết".

Adi Rosiadi (36 tuổi), chồng của nạn nhân, cho biết vợ anh làm nhân viên giao hàng cho các ứng dụng giao đồ ăn và xe ôm trực tuyến để phụ giúp tài chính cho gia đình.

"Trước khi xảy ra sự việc, Anti đã đưa tôi đến làm việc tại một trung tâm thương mại trên đường Jalan Radial. Sau đó, cô ấy nói rằng sẽ đi tìm đơn hàng", Adi nói khi được gặp tại nhà tang lễ trên đường Tegal Binangun, quận Plaju, Palembang, hôm 13/10.

Không hề nghi ngờ, Adi vẫn tiếp tục công việc như thường lệ. Tuy nhiên, đến tối, anh vẫn không nhận được tin tức gì từ vợ.

"Thường thì cô ấy báo trước là sẽ đi đâu. Nhưng hôm đó không có tin tức gì, gọi điện thì không liên lạc được nữa", Adi cho biết.

Người phụ nữ được phát hiện vào khách sạn cùng một người đàn ông.

Lo lắng, Adi tìm kiếm Anti khắp nơi. Sau đó, anh nhận tin vợ được phát hiện đã tử vong trong phòng khách sạn.

"Tôi thực sự sốc, không thể tin được, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy", anh nói. Adi và Anti đã kết hôn và có một đứa con hơn 1 tuổi. Anh thừa nhận đã từng cãi nhau vì vợ liên lạc với người đàn ông khác.

"Tôi biết về cuộc trò chuyện với người đàn ông khác, nhưng sau khi cô ấy mang thai con của tôi, tôi không còn tức giận nữa", người đàn ông tiết lộ.

Trước đó, Đơn vị Điều tra Hình sự Polrestabes Palembang cho biết đã có được danh tính nghi phạm, người này là bạn thân của nạn nhân.

"Từ đoạn clip từ camera giám sát, có thể thấy rõ nạn nhân đến khách sạn cùng một người đàn ông được xác định là bạn thân của cô, không phải chồng hợp pháp", Cảnh sát trưởng Palembang, Ủy viên cấp cao Harryo Sugihhartono phát biểu với các phóng viên.

Adi khẳng định không hề quen biết người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip cùng vợ. Hiện cảnh sát đã lấy lời khai của 8 nhân chứng, gồm nhân viên khách sạn, chồng nạn nhân, bạn bè và một số người dân sống gần hiện trường để phục vụ điều tra.