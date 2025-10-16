Thanh niên được cả nước ca ngợi vì tận tình chăm sóc bạn gái bị hôn mê, nửa năm sau cô gái tỉnh dậy cho biết chính bạn trai đã đánh mình bất tỉnh

Một phụ nữ ở Trung Quốc tỉnh dậy sau cơn hôn mê và tiết lộ rằng người bạn trai của cô, người đã chi 200.000 nhân dân tệ (hơn 700 triệu đồng) cho việc chăm sóc cô, chính là người đã đánh mình bất tỉnh.

Lin Yingying, 20 tuổi, đến từ tỉnh Liêu Ninh, đã gặp bạn trai mình, Liu Fenghe, trên mạng vào năm 2013, theo báo cáo của Liaoshen Evening News. Hai người nhanh chóng yêu nhau và cùng nhau điều hành một tiệm bánh.

Tuy nhiên, câu chuyện của họ đã có một bước ngoặt đen tối khi Liu gọi cho bố của Lin, tuyên bố cô đã "bị ngã" tại cửa hàng và đập đầu.

Sau đó, Lin được chẩn đoán bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Trong hai tháng, Liu đã chăm sóc cô, thay tã, trở người và mát-xa cho cô mỗi ngày. Anh ta thậm chí còn nợ gần 200.000 nhân dân tệ để trang trải chi phí y tế cho cô. Mặc cho tiên lượng u ám của bác sĩ rằng Lin có thể không bao giờ tỉnh lại, Liu đã thề: "Tôi sẽ ở bên bạn gái mình suốt quãng đời còn lại." Câu chuyện về sự hy sinh và lòng trung thành của anh ta đã trở thành tiêu đề trên toàn quốc vào thời điểm đó, với nhiều người gọi anh ta là "người bạn trai tận tụy nhất."

Câu chuyện lúc đó đã nổi tiếng khắp Trung Quốc

Một cách kỳ diệu, Lin tỉnh dậy khoảng nửa năm sau và được đưa về căn hộ mà cô và Liu từng chia sẻ. Tuy nhiên, Liu sớm bắt đầu ngăn cản bố mẹ cô đến thăm, nhưng Lin cuối cùng vẫn được đưa về nhà bố cô để chăm sóc. Liu cắt đứt liên lạc với Lin, tuyên bố anh ta phải đi làm để trả nợ.

Vào tháng 4 năm 2015, Lin đã có thể nói và bật khóc kể với bà nội rằng chấn thương của cô là do Liu gây ra, chứ không phải một tai nạn. Cô giải thích rằng sau khi làm cháy 4 khay bánh mì, Liu đã dùng cây cán bột đánh vào đầu cô.

"Tôi chỉ nhớ mình bị ngã, cảm thấy tai chảy máu và mất ý thức," cô nhớ lại.

Sự thật sau đó khiến mọi người giật mình

Sau khi cô hồi phục, Liu đã liên tục đe dọa Lin, cảnh báo cô không được nói với ai, nếu không anh ta sẽ "giết cả gia đình cô." Lin cũng tiết lộ rằng Liu đã bạo hành cô nhiều lần trước đó. Anh ta từng đập vỡ điện thoại của cô trong một cuộc cãi vã về một trò chơi di động và đấm vào ngực cô. Lần khác, Liu đánh cô nặng đến mức mặt cô bị bầm tím, buộc cô phải ở trong khách sạn để giấu vết thương với gia đình. Lin đã chôn vùi những sự cố kinh hoàng này trong im lặng, vì sợ làm bố mẹ lo lắng.

Vào tháng 4 năm 2016, Liu bị bắt tại một thị trấn xa xôi. Trong quá trình thẩm vấn, anh ta không hề tỏ ra hối hận, tuyên bố mình đã cố gắng hết sức để bù đắp. Anh ta bị kết án 3 năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích, với 5 năm quản chế, và bị buộc phải trả 250.000 nhân dân tệ (gần 1 tỷ đồng) tiền bồi thường cho gia đình Lin.

Các báo cáo gần đây cho thấy Lin đang hồi phục tốt và có thể tự chăm sóc bản thân. Tòa án Liêu Ninh gần đây đã công bố vụ án bạo lực này và ngay sau đó, câu chuyện đã làm dấy lên cuộc thảo luận rộng rãi về bạo lực gia đình, với Liên đoàn Phụ nữ Toàn Trung Quốc báo cáo tỷ lệ bạo lực gia đình đáng báo động là 35,7% ở Trung Quốc vào năm 2024.

Một cư dân mạng bình luận: "Liu là một con quỷ hai mặt. Phụ nữ không bao giờ được che giấu khi quyền lợi của mình bị xâm phạm – hãy sử dụng luật pháp để bảo vệ bản thân!" Một người khác nhận xét: "Tôi rất mừng vì Lin đang bắt đầu một chương mới. Cô ấy thực sự dũng cảm."

Nguồn: SCMP

Thanh Huyền