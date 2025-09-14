Đặt camera ẩn trong rừng hoang, phát hiện hình ảnh sốc

Những ánh sáng không rõ nguồn gốc được camera theo dõi động vật hoang dã tại Patagonia ghi lại vào tháng 1 đã khiến các nhà nghiên cứu bối rối. Liệu đây có phải là hiện tượng "ánh sáng xấu" mà người dân địa phương vẫn kể lại hay một hiện tượng vật lý chưa được biết đến?

Vào lúc 0 giờ 22 phút ngày 21/1 theo giờ địa phương, tại vùng Patagonia yên tĩnh và tối tăm của Chile, một camera theo dõi động vật hoang dã thuộc dự án của Đại học Magallanes (UMAG) đã chụp được ba bức ảnh ghi lại những ánh sáng mạnh di chuyển xuống dưới chỉ trong 2 giây. Sự việc này đã khiến tất cả mọi người đều bối rối.

Nhà sinh vật học Alejandro Kusch chia sẻ trong một podcast của UMAG vào tháng 8: "Trên một camera đặt ở rìa đồng cỏ, khá xa bất kỳ con đường công cộng nào và tập trung vào đường chân trời bằng phẳng, một số ánh sáng đã xuất hiện mà chúng tôi không thể giải thích. Rõ ràng, những ánh sáng này, ban đầu ở xa, đã tiến lại gần và nằm ngay trước camera, làm lóa nó, trong một chuyển động dường như đang đi xuống."

Ông Kusch là một trong những người dẫn đầu dự án Public Baseline, sử dụng 65 camera theo dõi phân bố giữa Patagonia lục địa và Tierra del Fuego, ở mũi phía nam Chile, để ghi lại các loài động vật trên cạn, đặc biệt là loài mèo. Kể từ khi dự án bắt đầu vào tháng 11 năm 2023, ít nhất 365.000 hình ảnh và video đã được thu thập. Tuy nhiên, chỉ có ba bức ảnh này cho thấy hiện tượng kỳ lạ này.

UMAG đã chia sẻ những hình ảnh này với nhiều tổ chức, từ Tổng cục Hàng không Dân dụng Chile (SEFAA) đến Bảo tàng UFO La Serena, và một số người phân tích các hiện tượng trên không bất thường. Các lời giải thích tiềm năng từ một loài nhện đến rất gần ống kính máy ảnh cho đến "plasmoid", một dạng plasma tồn tại trong thời gian ngắn hiếm khi được quan sát thấy trong tự nhiên, có thể là nguyên nhân đằng sau các hiện tượng như sét hòn. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia đều đồng ý rằng hiện tại chưa có lời giải thích nào thuyết phục.

Hiện tượng sét hòn

Nhà nghiên cứu Rodrigo Bravo (thuộc Nhóm Nghiên cứu Môi trường (GEA) tại UMAG và là thành viên của dự án Public Baseline) cho biết hiện tượng này là duy nhất vì nó được ghi lại trong khuôn khổ của một dự án khoa học. Điều đó có nghĩa là không có khả năng gian lận hoặc thao túng, vì các camera hoạt động theo quy trình nghiêm ngặt và được trang bị hệ thống hồng ngoại, cảm biến chuyển động và các tính năng khác giúp ngăn chặn việc người dân can thiệp vào chúng. Ông Bravo nói với Live Science: "Đây không phải là lần đầu tiên những hiện tượng này được mô tả trong khu vực, nhưng đây là lần đầu tiên chúng được ghi lại theo cách này."

Người dân Mapuche địa phương thường nói về "ánh sáng xấu", mà họ tin là những linh hồn xuất hiện trên các cánh đồng. Điều này đặt ra khả năng các camera cuối cùng đã ghi lại được một hiện tượng từ lâu đã được công nhận trong khu vực. Nhưng ngay cả khi những tia sáng kỳ lạ này là "ánh sáng xấu" mà người Mapuche nói đến thì chúng là gì?

Một khả năng là những ánh sáng này là hiện tượng trên không không xác định (UAP), có thể từ một vật thể bay bí ẩn. Ông Bravo cho biết thêm một số tài liệu mật của Lầu Năm Góc về UAP cho thấy những đặc điểm tương tự. Dữ liệu chất lượng kém nói chung có nghĩa là hầu hết các trường hợp nhìn thấy UAP không thể được xác nhận hoặc giải thích, nhưng các giải thích phổ biến bao gồm máy bay không người lái do thám nước ngoài và "tạp chất trong không khí" như chim và bóng bay thời tiết.

Để giải quyết khả năng đó, UMAG đã gửi ảnh và video cho Freddy Alexis, người thảo luận về UFO và các hiện tượng chưa biết khác trên các chương trình truyền hình của mình trên UCVTV, đài của Đại học Công giáo Valparaíso. Ông Alexis đã viết hai báo cáo về những phát hiện của mình, bao gồm phân tích quỹ đạo, quang phổ và địa hình của các bức ảnh và video. Trong báo cáo thứ hai, ông viết rằng chỉ có một "kích thích phát sáng" duy nhất được nhìn thấy, không phải hai, và các "ánh sáng" khác là phản xạ bên trong ống kính.

Theo ông Alexis, ánh sáng chính có thể là một plasmoid, hoặc một bong bóng khí ion hóa nóng sáng bị giới hạn bởi từ trường địa phương của Trái đất, và có thể duy trì ổn định trong vài giây. Ví dụ điển hình nhất trong khí quyển là sét hòn, thường liên quan đến bão. Nhưng đó là lúc lời giải thích của ông gặp trở ngại. Ông Alexis nói với Live Science: "Đó là mùa hè, với 48 độ F (8 độ C), và không có bão điện. Không có điều kiện khí quyển cho bão, vì vậy rất khó có thể hình thành sét hòn."

Một bức ảnh chụp từ cùng một máy quay động vật hoang dã nơi ánh sáng xuất hiện, nhưng vào ban ngày. Ngoại trừ hàng rào, không có công trình nhân tạo nào gần đó.

Nhưng các plasmoid kỳ lạ hơn đã được đề xuất trong các điều kiện đặc biệt, chẳng hạn như những thay đổi cục bộ, nhất thời trong từ trường của Trái đất. Tuy nhiên, ông Alexis lưu ý rằng có thể có các plasmoid trong khí quyển khác, ít được hiểu rõ, tương tự như "ánh sáng bí ẩn" của Hessdalen (Na Uy). Giống như hiện tượng Magallanes, những ánh sáng này không tuân theo những lời giải thích thông thường và có thể liên quan đến các cấu trúc plasma vẫn chưa được hiểu rõ.

Trong một trong những báo cáo của mình, ông Alexis cũng tính toán rằng, giả sử đây là một vật thể bay ở xa, nó sẽ di chuyển với tốc độ 590 dặm/giờ (947 km/h), hoặc xấp xỉ 0,7 lần tốc độ âm thanh. Ông Alexis gợi ý rằng những ánh sáng này có thể không phải là vật thể bay, nhưng một số plasmoid có thể di chuyển với tốc độ cao.

Trong một báo cáo riêng biệt, các kỹ thuật viên từ Bảo tàng UFO La Serena cho rằng một con nhện hoặc bướm đêm có thể đã vô tình kích hoạt cảm biến của camera. Đó là bởi vì trong bức ảnh đầu tiên, có thể nhìn thấy thứ dường như là côn trùng hoặc nhện dọc theo một cạnh của hình ảnh. Tuy nhiên, côn trùng không xuất hiện trong các bức ảnh tiếp theo.

Nguồn: Live Science