Mua 240 chiếc Land Rover Defender cổ về rồi nâng cấp, chủ hãng độ thu về hơn 1.500 tỷ đồng

Năm 2016, khi Land Rover dừng sản xuất Defender cổ điển để thay thế bằng thế hệ hoàn toàn mới, Charles Fawcett đã nhanh tay đặt mua tới 240 chiếc cuối cùng. Nhờ mua số lượng lớn, ông được giảm giá gần 15%, mỗi xe chỉ khoảng 22.600 bảng Anh, tương đương hơn 700 triệu đồng.

Khoản kinh doanh của Charles Fawcett đã mang đến khoản lời lớn. Ảnh: Carscoops

Thay vì giữ nguyên để chờ tăng giá, Fawcett biến toàn bộ lô xe thành hàng “restomod” – giữ thiết kế cổ điển nhưng nâng cấp toàn diện từ khung gầm, động cơ cho đến nội thất và tiện nghi. Công đoạn hoàn thiện một chiếc tốn tới 1.500 giờ lao động thủ công cùng linh kiện chọn lọc kỹ lưỡng.

Từng chiếc xe đều được nâng cấp theo phong cách riêng. Ảnh: Carscoops

Ban đầu, giá bán lại của những chiếc Defender này chỉ khoảng 70.000 – 90.000 bảng Anh (2 – 3 tỷ đồng). Nhưng càng về sau, giá trị tăng vọt lên 180.000 – 320.000 bảng Anh, tức từ 5,5 đến gần 10 tỷ đồng cho mỗi chiếc. Tổng cộng, Twisted Automotive đã mang về hơn 50 triệu bảng, tương đương hơn 1.500 tỷ đồng, từ thương vụ này.

Trong số 240 chiếc được mua, hiện chỉ còn hơn 20 chiếc chưa bán. Khi số xe này hết, cơ hội sở hữu Defender cổ điển nguyên bản, được nâng cấp toàn diện bởi Twisted, gần như sẽ không còn.

Dàn xe Defender còn lại không còn nhiều. Ảnh: Carscoops

Từ một quyết định tưởng chừng rủi ro, Charles Fawcett đã chứng minh sự nhạy bén trong kinh doanh: biến Defender cổ điển từ mẫu xe “hết thời” thành món hàng xa xỉ được săn lùng toàn cầu, đồng thời thu về khoản lợi nhuận khổng lồ mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng mơ ước.