Ai là nhân vật duy nhất trong Tây Du Ký có 8 tên gọi khác nhau?

Tôn Ngộ Không, nhân vật chính trong đại danh tác Tây Du Ký (1986), không chỉ là một chú khỉ tinh nghịch, mà còn là một biểu tượng văn hóa. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nhân vật này có tới 8 tên gọi khác nhau, mỗi cái tên đại diện cho một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của Tôn Ngộ Không. 7 tên gọi ít được biết đến hơn dưới đây chưa bao gồm cái tên Tôn Ngộ Không. Cái tên chính này được sư phụ đầu tiên của "con khỉ" là Bồ Đề Tổ Sư đặt cho. Theo đó, "Tôn" là khỉ; "Ngộ Không" tức là giác ngộ tinh thông.

1. Thạch Hầu

Đây là tên gọi đầu tiên và cũng là tên thật của Tôn Ngộ Không. Thạch Hầu có nghĩa là "con khỉ đá", chỉ nguồn gốc kỳ lạ của nó. Tôn Ngộ Không được sinh ra từ một tảng đá linh thiêng, do Nữ Oa dùng để vá trời, đã hấp thụ tinh hoa của trời đất. Cái tên này tượng trưng cho sự khởi đầu, một sự tồn tại tự nhiên và độc lập.

2. Mỹ Hầu Vương

Sau khi dẫn đầu bầy khỉ khám phá ra Thủy Liêm Động và trở thành vua, Tôn Ngộ Không được tất cả khỉ tôn vinh là Mỹ Hầu Vương. Cái tên này có nghĩa là "Vua khỉ với vẻ ngoài đẹp đẽ nhất đàn". Đây là giai đoạn nó sống cuộc đời tự do, vô lo vô nghĩ, làm chủ cả một ngọn núi.

3. Tề Thiên Đại Thánh

Khi đã sở hữu phép thuật, Tôn Ngộ Không trở nên ngạo mạn và tin rằng mình có thể sánh ngang với trời cao. Nó tự xưng danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh và thậm chí đòi Ngọc Hoàng phải công nhận. Tên gọi này thể hiện sự kiêu ngạo tột cùng, không sợ bất cứ ai.

4. Bật Mã Ôn

Để xoa dịu bản tính bất trị của Tôn Ngộ Không, Ngọc Hoàng ban cho nó chức quan nhỏ bé là Bật Mã Ôn, tức "người trông coi ngựa của Thiên giới". Sau khi bị Thiên giới chế giễu, Tôn Ngộ Không mới nhận ra chức vụ này thấp kém đến mức nào. Sự thật này đã trở thành cái cớ cho cuộc nổi loạn chấn động cả Tam giới.

5. Tôn Hành Giả

Sau khi gây đại náo Thiên Cung và bị Phật Tổ Như Lai trấn áp dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm, Tôn Ngộ Không được Đường Tăng cứu. Khi nhận Đường Tăng làm sư phụ và cùng đi thỉnh kinh, nó được đặt tên mới là Tôn Hành Giả, có ý nghĩa "người tu hành họ Tôn". Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình từ một con khỉ ngông cuồng thành một đệ tử tu hành.

6. Đấu Chiến Thắng Phật

Sau khi cùng Đường Tăng vượt qua 81 kiếp nạn gian khổ và mang kinh về nhà Đường, Tôn Ngộ Không được phong quả vị Phật. Danh hiệu Đấu Chiến Thắng Phật không chỉ công nhận công lao thỉnh kinh, mà còn thể hiện sự chiến thắng của Ngộ Không trước mọi khó khăn, cả bên ngoài lẫn bên trong bản thân.

7. Đại Thánh Xá Lợi Tôn Vương Tổ Phật

Tên gọi này không hề xuất hiện trong phiên bản phim Tây Du Ký năm 1986. Nó là danh xưng cao quý mà Tôn Ngộ Không đạt được trong Hậu Tây Du Ký, sau khi chiến thắng Vô Thiên và cứu Tam giới. Danh hiệu này khẳng định vị thế của Ngộ Không như một vị Phật vĩ đại, đã cứu giúp muôn loài và trở thành tổ của một nhánh Phật.

Mỗi cái tên của Tôn Ngộ Không đều không chỉ là một danh xưng, mà còn là một câu chuyện, phản ánh sự thay đổi và trưởng thành của nhân vật này, từ một con khỉ đá vô danh đến một vị Phật uy nghiêm.