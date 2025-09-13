Đang đứng trên sân trường, cậu bé ngã gục rồi tử vong

Một học sinh lớp 10 đã ngã gục và tử vong tại trường tư thục ở quận Hanumakonda, Telangana, Ấn Độ. Vụ việc đã được camera giám sát lắp đặt bên trong trường ghi lại và video đang lan truyền trên mạng xã hội.

Học sinh lớp 10 được xác định là Jayant (15 tuổi). Vụ việc xảy ra khi Jayanth đang chơi đùa trên sân cùng các học sinh khác. Em bất ngờ ngã bất tỉnh, chảy máu tai và mũi. Vụ việc khiến các học sinh khác có mặt tại hiện trường hoảng loạn. Jayant được đưa ngay đến bệnh viện gần đó, nhưng các bác sĩ tuyên bố em đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Nam học sinh đột nhiên ngã gục trên sân trường.

Tuy nhiên, cha mẹ của Jayanth đã cáo buộc giáo viên và nhân viên nhà trường vô trách nhiệm. Họ cũng cáo buộc các giáo viên đã đánh đập con trai họ một cách dã man, khiến cậu bé tử vong. Họ cũng yêu cầu xử lý nghiêm khắc những người chịu trách nhiệm cho cái chết của con trai họ.

Cảnh sát đã ghi nhận cáo buộc của phụ huynh và đã tiến hành điều tra vụ việc. Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết đột ngột của Jayanth vẫn chưa được xác định, tuy nhiên, thông tin sẽ được xác nhận sau khi có báo cáo khám nghiệm tử thi. Cảnh sát sẽ hành động theo kết quả báo cáo.

Trong một vụ việc khác, một bé gái 11 tuổi đã tử vong do ngừng tim đột ngột tại Betma, Madhya Pradesh. Vụ việc xảy ra khi bé gái đang chơi ở trường thì bất ngờ ngã xuống đất do ngừng tim. Nạn nhân được xác định là Lakshita Patel, đang học lớp 6 tại trường Era Academy, nằm ở Betma.