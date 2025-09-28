Xem camera giám sát, bố mẹ sốc khi chứng kiến hành động của con gái 2 tuổi vào giữa đêm

Trẻ 2 tuổi đã có sự nhận thức khá rõ về sự vật, sự việc trong cuộc sống. Bé thích giúp đỡ bố mẹ nhiều việc trong gia đình nhưng về thực tế chưa thực sự làm được việc gì chỉn chu bởi độ tuổi của trẻ còn khá nhỏ. Song, thực tế có nhiều câu chuyện lại khác xa vậy khiến ai cũng phải giật mình.

Giống như một em bé 2 tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc) mới đây đã khiến cộng đồng mạng xôn xao, cha mẹ bé cũng vô cùng sốc khi xem lại camera giám sát và biết được những việc bé làm.

Theo đó, khi cha mẹ còn ngủ say sau buổi tiệc tối sinh nhật, bé gái khoảng 2 tuổi đã thức dậy, vừa pha sữa uống, vừa dọn dẹp nhà cửa gọn gàng không kém người lớn.

Hình ảnh ghi lại từ camera hôm 11/9 cho thấy, nửa đêm, bé gái lặng lẽ thu gom bát đĩa trong phòng khách, mang vào bếp, bỏ vào máy rửa chén rồi bật nút khởi động. Sau đó, bé tiếp tục dọn bóng bay, lau sàn, thậm chí còn biết thay túi rác. Có lẽ vì buồn chán nên cô bé tìm điều khiển từ xa, bật phim hoạt hình lên và vừa xem vừa dọn dẹp. Công việc kéo dài gần 2 tiếng, đến khi hoàn tất bé mới trở lại giường ngủ.

Sáng hôm sau, cha mẹ tỉnh dậy thấy nhà cửa sạch sẽ và khi xem lại camera, họ vừa xúc động vừa lo lắng vì con còn quá nhỏ.

Tuy nhiên cha mẹ bé cũng không quá bất ngờ bởi thực tế một số việc tương tự cũng đã từng xảy ra trước đó với con gái họ. Và mỗi lần xem lại camera giám sát, cặp cha mẹ vẫn không hết ngạc nhiên.

Trước đó, em từng tự pha sữa khi đói, biết rửa bình sau khi uống, thậm chí còn chăm sóc bố say rượu bằng cách tháo tất và rót nước cho bố uống.

Câu chuyện nhanh chóng "gây sốt" mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi sự thông minh, lanh lợi của bé: "Cô bé thông minh, có năng lực, lại có khả năng quan sát tốt. Mới nhỏ tuổi mà đã biết sử dụng tất cả các thiết bị gia dụng. Có thể nói đây là một thiên tài", "Một số trẻ sinh ra đã có năng khiếu âm nhạc, một số trẻ sinh ra đã có năng khiếu toán học, và đứa trẻ này sinh ra đã có năng khiếu lưu trữ. Tất cả chúng đều rất phi thường", "Tôi chán ngấy việc phải ghen tị rồi. Nhìn những đứa trẻ như thế này xem. Ai mà chẳng muốn có con chứ? Nuôi dạy con cái quả là một niềm vui lớn lao cho cha mẹ", "Con bé giỏi hơn tôi nghĩ. Không thấy làm rơi thứ gì. Con bé có khả năng nắm bắt nhịp điệu rất tốt khi làm việc và biết phải làm gì trước, làm gì sau",…