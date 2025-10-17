Mổ bụng cá, ngư dân sốc nặng khi phát hiện tiền mặt bên trong

Theo Daily Star , Dylan Mizzi hoàn toàn bất ngờ khi mổ bụng cá hồng và tìm thấy một tờ tiền 20 AUD còn nguyên vẹn.

Ngư dân người Úc đăng tải về vận may hiếm có lên mạng xã hội: "Thực sự kinh ngạc. Không thể tin vào mắt mình".

Tờ tiền Úc được cho là một trong những tờ tiền tân tiến nhất, với chất liệu polymer khó làm giả, bền bỉ và hoàn toàn chống nước.

Một người bình luận: "Không còn gì tuyệt vời hơn, vừa câu được bữa tối, vừa có tiền mua chai bia".

Bức ảnh mà Dylan đăng tải nhận được hàng ngàn lượt bình luận về. Một số người cho rằng ngư dân Úc đã dàn dựng. Nhưng chuyên gia Richmond Loh ở Úc tin rằng chuyện cá hồng nuốt phải tờ tiền mới cứng là thật. "Cá hồng có cấu trúc phần miệng phù hợp để săn mồi dưới đáy nên việc nó nuốt phải tờ tiền trôi nổi trên mặt nước là không cao, nhưng cũng có lúc cá hồng nổi lên mặt nước tìm kiếm thức ăn".

Anh Dylan Mizzi cầm trên tay con cá mình câu được.

"Con cá khi đó có lẽ rất đói, hoặc tờ tiền có dính thứ gì đó mà nó cảm thấy ăn được, nên mới nuốt trọn tiền polymer như vậy", Richmond nói thêm.

Việc phát hiện vật có giá trị trong bụng cá không phải là hiếm. Một người đàn ông ở Mỹ từng bất ngờ phát hiện "kho báu" trong bụng con cá mua ở chợ.

Người đàn ông này tên là Jerry (ở bang Alaska, Mỹ). Trong lúc mang con cá mua ở chợ ra chế biến, anh Jerry nhận thấy ở bụng của nó có vật gì đó rất cứng, giống như là những viên đá, mà số lượng không chỉ là một viên.

Khi mổ cá ra, bên trong ruột có những viên đá lớn nhỏ. Ban đầu, anh thấy rất tức giận vì nghĩ rằng đây là chiêu trò của người bán để làm tăng cân nặng cho con cá nhưng sau khi lấy hết những viên đá ra ngoài và rửa sạch, anh nhận thấy kết cấu của chúng trông rất khác với những viên đá thông thường, nhìn qua thậm chí có phần giống những viên ngọc.

Cầm trên tay vài viên đá nhỏ rồi cẩn thận quan sát kỹ, anh thấy màu sắc của chúng sáng hơn, và còn có độ bóng. Tới lúc này, anh nghĩ rằng rất có thể đây là những viên đá có giá trị, vì vậy anh đã liên hệ với một vài người bạn chuyên về lĩnh vực đá quý để thẩm định.

Sau nhiều lần thẩm định, những người có chuyên môn xác định đây là đá Sapphire chưa được đánh bóng. Đá Sapphire là 1 khoáng vật corundum có độ bền cao cùng chung người anh em là Ruby, ngoại trừ corundum màu đỏ được gọi là Ruby, còn lại tất cả những khoáng vật được hình thành từ corundum có màu sắc khác được gọi là Sapphire.

Hiện trên thị trường đá quý, đá Sapphire có giá "khủng", vì thế anh Jerry là người rất may mắn khi có được khối tài sản kếch xù.