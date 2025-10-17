Thủ đoạn lừa đảo của tập đoàn Prince tại Campuchia

Theo cáo buộc, Trần Chí đã trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các trung tâm lừa đảo và lao động cưỡng bức tại Campuchia.

Trần Chí là người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince, hoạt động từ khoảng năm 2015. Tập đoàn này có hàng chục công ty tại hơn 30 quốc gia, trên danh nghĩa là doanh nghiệp về bất động sản, tài chính và dịch vụ tiêu dùng. Tuy nhiên, theo bản cáo trạng, Prince Group bị cho là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.

Tòa nhà Prince International Plaza liên quan đến Prince Group tại Phnom Penh, Campuchia (Ảnh: AFP)

Hoạt động lừa đảo

Prince Group lập các “trại lừa đảo” tại Campuchia, giả danh dự án đầu tư tiền ảo. Các đối tượng kết bạn trên mạng xã hội, tạo lòng tin rồi dụ nạn nhân chuyển tiền với lời hứa “lợi nhuận khủng”. Thực tế, toàn bộ tiền bị đánh cắp và được rửa qua hàng chục công ty khác nhau. Nạn nhân đến từ nhiều quốc gia, trong đó có hơn 250 người tại Mỹ.

Cưỡng bức lao động

Đằng sau các màn lừa đảo là những trại lao động cưỡng bức được bao quanh bằng tường cao và dây thép gai. Hàng trăm người bị ép làm việc, đe dọa, đánh đập nếu không “chốt đơn lừa đảo”. Các “trang trại điện thoại” hoạt động suốt ngày đêm, thực hiện hàng triệu cuộc gọi mỗi ngày. Trần Chí bị cáo buộc trực tiếp quản lý và chỉ đạo các hình thức trừng phạt bằng bạo lực.

Tham nhũng và rửa tiền

Để che giấu tội ác, Prince Group bị cáo buộc hối lộ quan chức, rửa tiền qua các công ty con, thông qua nhiều hình thức như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử. Tiền thu được từ lừa đảo được sử dụng cho du lịch xa hoa, mua sắm hàng hiệu, du thuyền, máy bay riêng, biệt thự và các tác phẩm nghệ thuật đắt giá.