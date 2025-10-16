Đi đánh cá, ngư dân bắt được con lươn vàng quý hiếm

Người dân tỉnh Kamphaeng Phet, Thái Lan, vô cùng sửng sốt sau khi một người đàn ông phát hiện ra một con lươn có màu sắc khác thường.

Ngư dân bắt được con lươn màu vàng khi đang đánh cá.

Người phát hiện ra sự việc vào rạng sáng ngày 15/10 là Anek Najaroen, 42 tuổi, khi anh đang đánh cá trên một cánh đồng lúa ở tiểu khu Wang Yang, huyện Khlong Khlung.

Anek đang định thả con lươn trở lại nước thì nhận thấy điều kỳ lạ. Thay vì bơi đi, con vật bình tĩnh trôi về phía anh và nằm im, không hề tỏ ra sợ hãi.

"Nó không hề giống bất kỳ con lươn nào tôi từng thấy. Cứ như thể nó muốn ở lại với tôi vậy", Anek nói.

Bị cuốn hút bởi hành vi và màu vàng óng ánh của nó, Anek quyết định mang con lươn về nhà cho gia đình xem. Ban đầu, anh dự định thả nó vào một ngôi đền gần đó để tránh bị bắt lại, nhưng sau khi chứng kiến cách nó tương tác với con người, gia đình anh coi đó là điềm lành và quyết định giữ lại.

Hàng xóm kéo đến nhà Anek để tận mắt chứng kiến con lươn quý hiếm. Dài 53 cm, con lươn có thân hình thon dài màu vàng óng và cái đầu mà một số người cho là giống với rắn Naga, một loài rắn thần thoại được người Thái tin là thần bảo hộ của cải và sức mạnh tâm linh.

"Chúng tôi thực sự tin rằng đây là một điềm may", Anek nói thêm.




