Cặp đôi "mây mưa" trên ban công chung cư bị người đi đường dùng điện thoại ghi hình, cảnh sát vào cuộc điều tra

Anh Pontakorn Pongpakdee, 31 tuổi, cho biết anh cùng nhiều người khác, cả người Thái lẫn du khách nước ngoài, có thể nhìn rõ cặp đôi này đang làm gì trên ban công ngoài trời của tòa chung cư trên đường Pattaya 2 vào khoảng 14 giờ chiều ngày 14/10.

Tài xế cho biết, sự việc xảy ra khi trời vừa mưa xong và anh đang chờ khách ở phía đường đối diện tòa chung cư. Người đi đường cũng tỏ ra sửng sốt trước hành động công khai của cặp đôi, một số người còn dùng điện thoại ghi lại video.

Anh Pontakorn Pongpakdee đã kêu gọi các cơ quan chức năng điều tra vụ việc và có biện pháp xử lý nhằm bảo vệ hình ảnh của Pattaya. Các báo cáo không nêu rõ ban công này ở độ cao bao nhiêu so với mặt đất.

Đến thời điểm hiện tại, khách sạn, cảnh sát địa phương và các cơ quan du lịch cho biết đang đánh giá các biện pháp pháp lý và cách xử lý về mặt hình ảnh. Các nhà chức trách có thể khởi tố nếu xác nhận có vi phạm các quy định về trật tự công cộng.

Nguồn: Bangkok Post, Thaiger