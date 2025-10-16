Hàng chục cá voi sát thủ chết bí ẩn bên bờ biển Argentina

Tuần này, các chuyên gia từ Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Argentina (CONICET) và Trung tâm Điều tra Khoa học phía Nam Argentina (CADIC) đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện tổng cộng 26 xác cá voi sát thủ thuộc họ cá voi sát thủ loại D mắc cạn dọc theo bờ biển Đại Tây Dương thuộc Tỉnh Tierra del Fuego. Đây là lần đầu tiên nhiều mẫu vật thuộc kiểu sinh thái cá voi sát thủ hiếm gặp này mắc cạn trên bờ biển Đại Tây Dương của tỉnh.

Cá voi sát thủ loại D, được nhận dạng dựa trên các bức ảnh chụp được từ vụ mắc cạn hàng loạt năm 1955 tại New Zealand và sáu quan sát trên biển năm 2004. Nó có thể nhận biết dễ dàng qua đốm trắng rất nhỏ nằm cạnh mắt, có vây lưng ngắn hơn thông thường và đầu hơi phồng ra (giống cá voi hoa tiêu).

Các nhà khoa học đã vô cùng bối rối sau khi 26 con cá voi sát thủ dạt vào bờ biển và chết bí ẩn. (Nguồn: Jam Press/IMMA Project)

Ban đầu, các chuyên gia được cảnh báo về hai xác cá voi trôi dạt vào vịnh. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu sau đó đã có một phát hiện gây sốc khi tìm thấy thêm 24 xác chết ở những khu vực khó tiếp cận hơn về phía bắc vịnh. Tất cả đều được xác nhận là cá voi sát thủ loại D.

Không có dấu hiệu chấn thương bên ngoài

Kết quả khám nghiệm xác cá voi sát thủ ban đầu không cho thấy dấu hiệu bị thương hay chấn thương, khiến các nhà khoa học tin rằng những con vật này không liên quan đến bất kỳ vụ va chạm nào với tàu thuyền hoặc bị mắc vào lưới đánh cá.

Dựa trên quá trình phân hủy, các chuyên gia nhận định rằng phần lớn nhóm cá voi này đã dạt vào bờ cùng một lúc. Điều này khiến các nhà khoa học phải tìm hiểu lý do và cách chúng bị mắc kẹt ở cùng một khu vực.

Bà Mónica Torres, người phát ngôn của CONICET, cho biết: "Điều thực sự khiến chúng tôi ngạc nhiên trong trường hợp này là tổng số lượng mẫu vật. Chúng tôi đã theo dõi vịnh và toàn bộ bờ biển Đại Tây Dương của Tierra del Fuego quanh năm trong hơn 10 năm và chưa bao giờ ghi nhận nhiều động vật bị mắc cạn như vậy".

Bà Torres nhấn mạnh tính bất thường của sự việc: "Điều bất thường là chúng là cá voi sát thủ – loài lớn nhất trong nhóm cá heo. Và đặc biệt, đây là kiểu sinh thái D, một nhóm chưa được nghiên cứu nhiều, điều đó càng khiến sự việc trở nên bất thường hơn".

Khó khăn trong việc xác định nguyên nhân

Các xét nghiệm chuyên sâu hơn, bao gồm "mở xác ra và kiểm tra các cơ quan, mô và vết thương bên trong", sẽ được thực hiện để cố gắng xác định nguyên nhân gây ra tình trạng mắc cạn.

Bà Torres giải thích Vịnh San Sebastián có độ dốc rất thoai thoải với biên độ thủy triều lớn gần khoảng 17 mét. "Có lẽ những loài động vật di chuyển vào lúc thủy triều lên cao hoặc khi thủy triều rút nhanh có thể bị mắc cạn nếu chúng không quen với khu vực đó", bà nói.

Một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp

Các chuyên gia xác nhận đây mới chỉ là trường hợp cá voi sát thủ mắc cạn hàng loạt thứ 3 trên thế giới và là một hiện tượng rất hiếm gặp liên quan đến loài cá voi sát thủ kiểu D.

Các sự kiện tương tự đã được ghi nhận trước đây:

Năm 1955: 17 con cá voi sát thủ cận Nam Cực mắc cạn ở New Zealand.

Năm 2020: 9 con khác bị mắc kẹt ở eo biển Magellan của Chile.

CONICET kêu gọi sự ủng hộ của công chúng để giữ nguyên vẹn các mẫu vật trên bãi biển, giúp họ thu thập đầy đủ thông tin cần thiết nhằm xác định nguyên nhân tử vong và làm sáng tỏ hiện tượng hiếm gặp này.

