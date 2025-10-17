Hai vật thể bí ẩn đến gần Trái Đất sau nhiều thế kỷ tuyệt tích

Theo CNN, vào tháng 10 này, người Trái Đất sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng - lần duy nhất trong đời - hai vật thể "từ quá khứ" C/2025 A6 Lemmon và C/2025 R2 SWAN.

Gọi tắt là Lemmon và SWAN, hai vật thể này là những "sao chổi chu kỳ dài", tức loại sao chổi có quỹ đạo rất lớn quanh Mặt Trời, nên sau rất nhiều năm mới ghé thăm Trái Đất một lần.

Sao chổi Lemmon sẽ là một vật thể rất sáng bay qua bầu trời đêm tháng 10 - Ảnh: ĐÀI QUAN SÁT PALOMAR/VIỆN CÔNG NGHỆ CALIFORNIA

Theo các tính toán, Lemmon và SWAN từng đến gần Trái Đất lần lượt vào thế kỷ thứ 8 và 14. Hậu duệ của chúng ta chỉ có thể gặp lại Lemmon trong vòng 1.300 năm nữa và SWAN trong vòng 650-700 năm nữa.

SWAN được phát hiện bởi nhà thiên văn học nghiệp dư Vladimir Bezugly người Ukraine. Ông Bezugly đã phân tích dữ liệu mở từ thiết bị SWAN gắn trên tàu vũ trụ SOHO (Đài quan sát Mặt Trời và nhật quyển) của NASA và ESA (các cơ quan vũ trụ của Mỹ và châu Âu).

Còn Lemmon được xác nhận bởi nhà thiên văn Carson Fuls, Giám đốc Catalina Sky Survey (CSS), một dự án phối hợp giữa Phòng thí nghiệm Mặt trăng và hành tinh của Đại học Arizona (Mỹ) và NASA.

Để ngắm nhìn sao chổi SWAN, bạn sẽ cần đến ống nhòm hoặc kính thiên văn, vì khả năng quan sát bằng mắt thường được cho là rất khó hoặc gần như không thể.

Sao chổi SWAN sẽ mờ hơn và đang tỏa ra ánh sáng màu xanh lá cây huyền ảo - Ảnh: DỰ ÁN KÍNH VIỄN VỌNG ẢO

SWAN dự kiến sẽ đạt điểm cận địa (điểm gần Trái Đất nhất) vào khoảng ngày 20-10 với khoảng cách so với mặt đất là 38,6 triệu km. Nó sẽ sáng đi rồi mờ đi nhanh chóng.

Trong khi đó, Lemmon có thể là một trong các sao chổi sáng nhất năm nay và được đánh giá là "có thể quan sát bằng ống nhòm thường hoặc thậm chí bằng mắt thường tại những nơi tối nhất, khi đạt độ sáng cực đại".

Dự tính Lemmon sẽ đạt điểm cận địa trong ngày 21-10 với khoảng cách 88,5 triệu km.

Tất nhiên, bạn nên cầu mong thời tiết nơi bạn sống sẽ tốt vào thời điểm các sao chổi này tiếp cận, nếu muốn quan sát chúng.