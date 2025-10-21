Ông Trump phá dỡ một phần Nhà Trắng, xây phòng khiêu vũ 250 triệu USD

Hôm 20/10, các đội phá dỡ bắt đầu tiến hành hoạt động phá bỏ một phần Cánh Đông nổi tiếng của Nhà Trắng để xây dựng phòng khiêu vũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump - dự án mà ông cho biết sẽ không ảnh hưởng đến công trình kiến trúc hiện có.

Nhiều người cũng nhìn thấy thiết bị xây dựng lớn đang phá hủy mặt tiền của tòa nhà, một phần của khu phức hợp Nhà Trắng, nơi có văn phòng của đệ nhất phu nhân, một nhà hát và lối vào dành cho khách chào đón quan chức nước ngoài.

Một phần Cánh Đông đang được phá dỡ để xây dựng phòng khiêu vũ.

Ông Trump cũng tuyên bố dự án được khởi công sau khi hình ảnh phá dỡ bắt đầu lan truyền trên các bản tin.

"Ngay phía sau chúng ta đang xây dựng một phòng khiêu vũ", ông Trump nói với vận động viên bóng chày đại học đến Đại học bang Louisiana (LSU) và LSU Shreveport tại Cánh Đông.

Những bữa tiệc trong tương lai sẽ bắt đầu bằng tiệc cocktail tại Cánh Đông trước khi khách được mời vào nơi mà ông Trump cho là phòng khiêu vũ "tuyệt vời nhất" cả nước, có tầm nhìn ra Đài tưởng niệm Washington và có sức chứa 999 người.

“Hoàn toàn tách biệt với Nhà Trắng, Cánh Đông đang được hiện đại hóa toàn diện như một phần của quá trình này và sẽ đẹp hơn bao giờ hết khi hoàn thành!”, nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Truth Social.

Dự án phòng khiêu vũ dự kiến sẽ tốn hơn 250 triệu USD, số tiền mà ông Trump từng tuyên bố sẽ do ông và các nhà tài trợ chi trả.

“Nó sẽ rất đẹp. Nó sẽ không ảnh hưởng đến tòa nhà hiện tại. Nó sẽ ở gần đó, nhưng không chạm những phần khác. Và hoàn toàn tôn trọng tòa nhà hiện tại, mà tôi rất yêu thích. Đó là tòa nhà tôi yêu thích nhất", ông Trump phát biểu hồi tháng 7.