10 công dân Hàn Quốc bị bắt tại Campuchia liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Công dân Hàn Quốc được hồi hương tại sân bay Incheon vào sáng 18/10/2025. (Ảnh: Yonhap)

Bên cạnh đó, 2 người khác được giải cứu, chỉ vài ngày sau khi hàng chục nghi phạm bị cáo buộc tham gia mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn được đưa về nước.

Ngày 20/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun tiếp tục cập nhật số công dân Hàn Quốc bị bắt và được giải cứu trong chiến dịch truy quét lừa đảo tại Campuchia. Hãng tin Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Hyun Cho nói rằng 10 công dân Hàn Quốc bị bắt trong một đợt truy quét của các cơ quan chức năng Campuchia diễn ra vào tuần trước. Các công dân này dự kiến sẽ được đưa về Hàn Quốc trong tuần này.

Chính quyền Hàn Quốc đang tăng cường nỗ lực giải quyết tình trạng tội phạm có tổ chức đang lan rộng nhắm vào công dân nước này, sau vụ một nam sinh viên được cho là bị một tổ chức tội phạm ở Campuchia tra tấn đến chết, gây phẫn nộ trong dư luận.

Cuối tuần trước, Hàn Quốc đã hồi hương 84 công dân từ Campuchia và cảnh sát đã xin lệnh bắt 59 người trong số đó vì tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun (Ảnh: Yonhap)



Seoul hiện đang tìm kiếm khoảng 80 công dân Hàn Quốc vẫn mất liên lạc tại Campuchia. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, từ năm 2024 đến nay, khoảng 550 người đã được báo cáo mất tích hoặc bị giam giữ trái ý muốn sau khi nhập cảnh vào Campuchia. Chính phủ Hàn Quốc ước tính có khoảng 1.000 công dân nước này nằm trong số 200.000 người đang làm việc trong các cơ sở lừa đảo tại Campuchia.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc dự kiến tuyển thêm 40 nhân viên tại Campuchia để xử lý các vụ việc tương tự như vụ lừa đảo trực tuyến ở nước này. Bộ cũng có kế hoạch cử viên chức lãnh sự từ cơ quan ngoại giao Hàn Quốc tại các nước láng giềng đến Campuchia làm việc luân phiên để xử lý khối lượng công việc tăng đột biến.

Ngoài ra, Hàn Quốc dự định triển khai hệ thống cảnh báo sớm cho khu vực Đông Nam Á để tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả hơn những công dân Hàn Quốc đang cần hỗ trợ khẩn cấp.

"Hệ thống cảnh báo sớm này được thiết kế để mở rộng trung tâm giám sát an toàn ở nước ngoài 24/24h của chúng tôi, do Cục Lãnh sự trong bộ điều hành, đặc biệt tập trung vào các vấn đề lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á" - ông Cho Hyun nói.

Hiện nay, Hàn Quốc đã triển khai thanh tra toàn diện đối với công dân Hàn Quốc có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến trên toàn thế giới, qua đó xác định tổng số người liên quan.