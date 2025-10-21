Nhân chứng kể lại giây phút hoảng loạn ở Louvre, du khách tháo chạy giữa vụ cướp thế kỷ

Theo thông cáo, 8 món trang sức có “giá trị lịch sử không thể đo đếm” đã bị đánh cắp, bao gồm các báu vật hoàng gia Pháp và những món thuộc bộ sưu tập “Kim cương vương miện” nổi tiếng.

Ngày 20/10 (giờ Bắc Kinh), hai du khách Trung Quốc từng có mặt tại Louvre vào thời điểm xảy ra vụ việc đã chia sẻ với truyền thông rằng họ bị nhân viên bảo vệ bất ngờ yêu cầu rời khỏi khu vực trưng bày và tiến hành phong tỏa hiện trường.

Một trong hai người, du khách có tài khoản mạng xã hội tên Shuyi - cho biết đoạn video cô quay lại khi bị sơ tán đã thu hút hơn 1 triệu lượt thích chỉ sau vài giờ đăng tải. Shuyi kể rằng cô cùng bố mẹ lần đầu đến Louvre tham quan. Họ bắt đầu xếp hàng từ 8 giờ 30 sáng, ban đầu mọi thứ hoàn toàn bình thường.

“Khoảng 9 giờ (giờ Paris), tôi thấy vài người mặc đồ đen đi qua lại khá gấp gáp nhưng không ai nghĩ có chuyện gì. Sau đó, khi đang ở khu vệ sinh, một nhân viên vội bảo chúng tôi rời đi ngay lập tức. Lúc đó không khí vẫn bình tĩnh, mọi người không hoảng loạn, nhưng ra khỏi cổng lúc hơn 10 giờ mới biết là có vụ trộm,” Shuyi kể.

Cô cũng cho biết hiện chưa nhận được thông tin về việc hoàn tiền vé và “có lẽ bảo tàng sẽ không bồi thường”.

Đoạn clip hỗn loạn được du khách ghi lại

Ông Hàn, giám đốc một công ty phụ tùng ô tô ở Dư Diêu (Chiết Giang), sang Paris dự hội chợ thương mại, kể rằng ông và đồng nghiệp thuộc nhóm du khách đầu tiên được vào Louvre sáng hôm đó.

Khoảng 9 giờ sáng, khi đang chiêm ngưỡng tượng Nữ thần Chiến thắng Samothrace, họ bất ngờ thấy vài bảo vệ to lớn chạy qua, hô to yêu cầu mọi người di chuyển ra ngoài.

“Bên ngoài, nhiều người bị giữ lại ở khu vực kim tự tháp kính, không được rời đi. Sau đó, đặc nhiệm có vũ trang đến, phong tỏa khoảng nửa tiếng trước khi thả khách ra,” ông Hàn kể.

Đoạn video ông quay tại chỗ cũng được đăng trên mạng xã hội Trung Quốc và nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt thích.

Nhiều du khách Trung Quốc khác cho biết họ nhìn thấy một thiết bị nâng cỡ nhỏ đặt bên ngoài khu vực Phòng Apollo, nghi là phương tiện mà nhóm trộm đã dùng để đột nhập. Hiện trường đã bị cảnh sát Pháp phong tỏa hoàn toàn, và theo một người Trung Quốc sống gần đó, chiếc xe tải chở thiết bị này đã đỗ ở khu vực ấy từ vài ngày trước.

Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát Paris, rạng sáng 19/10, nhiều nghi phạm bịt mặt đã đột nhập vào khu vực thi công gần bờ sông Seine, rồi sử dụng thiết bị nâng để leo lên tầng hai, tiếp cận Phòng trưng bày Apollo.

Nhóm này sau đó phá vỡ kính trưng bày và đánh cắp nhiều món đồ quý, gồm vương miện, trang sức hoàng gia nằm trong bộ “Kim cương vương miện” của Pháp.

Nguồn tin từ Louvre cho biết các đối tượng đã tìm cách đốt thiết bị nâng nhằm xóa dấu vết, nhưng hành động bị một nhân viên bảo tàng phát hiện và ngăn chặn, khiến nhóm trộm bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau vụ việc, cảnh sát vũ trang và lực lượng đặc nhiệm đã được huy động đến hiện trường, tiến hành phong tỏa và thu thập chứng cứ. Bảo tàng Louvre tạm thời đóng cửa để phục vụ điều tra. Cơ quan chức năng cho biết vụ trộm này diễn ra rất nhanh và có tính chuyên nghiệp cao, cho thấy thủ phạm đã lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước.

Giới chức Pháp gọi đây là “cuộc tấn công vào trái tim di sản văn hóa quốc gia”. Cảnh sát Paris đang phối hợp với Cơ quan bảo vệ di sản quốc gia để truy tìm nhóm nghi phạm, đồng thời xem xét lại hệ thống an ninh của Louvre.

Sự biến mất của 8 báu vật hoàng gia giữa lòng Paris khiến người dân Pháp không khỏi bàng hoàng và một lần nữa nhắc nhở rằng ngay cả nơi lưu giữ kho báu của nhân loại cũng không nằm ngoài tầm ngắm của tội phạm hiện đại.

Nguồn: Sina