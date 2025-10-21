Cụ ông giả chết, tổ chức đám tang để xem có ai thực sự quan tâm đến mình không

Ở tuổi 74, không phải ai cũng có đủ can đảm để thực hiện một "thí nghiệm xã hội" như Mohan Lal, một cựu chiến binh của Không quân Ấn Độ. Ông Lal đã quyết định giả vờ chết và tổ chức tang lễ của mình tại làng Konchi, thuộc huyện Gaya, chỉ để xem liệu mọi người có thực sự quan tâm đến ông không.

Được bọc trong chiếc áo trắng và nằm trong quan tài được trang trí bằng vòng hoa, ông Lal đã được diễu hành trên đường phố làng Konchi tới nơi hỏa táng. Mọi người tham gia đều tin rằng đây là một tang lễ thực sự, và ông đã qua đời. Hàng trăm người hàng xóm và bạn bè đã đổ về làng để tham dự buổi lễ.

Ông Mohan Lal

Tuy nhiên, cuối cùng, "người chết" đã đứng dậy, chứng minh rằng mình vẫn còn sống. Ông Lal chia sẻ rằng: "Sau cái chết, người ta cùng nhau khiêng quan tài, nhưng tôi muốn chứng kiến nó bằng chính mắt mình và xem mình được trân trọng cùng tình cảm như thế nào."

Theo những gì được ghi nhận, một bức tượng được thiêu rụi tại nơi hỏa táng sau khi Mohan Lal "ngồi dậy" và cho biết mình vẫn còn sống, và một bữa tiệc cộng đồng đã được tổ chức cho người dân làng Konchi. Trước đó, Mohan đã từng tài trợ để xây dựng một địa điểm hỏa táng hiện đại trong làng, giúp giảm bớt khó khăn trong việc tổ chức tang lễ vào mùa mưa.

Nguồn: Mirror