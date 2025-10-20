Từ 20/10, 140 triệu dân nước láng giềng Việt Nam được nhận hỗ trợ 1,4 triệu đồng tiền mặt mỗi người

Chính phủ Indonesia thông báo sẽ mở rộng chương trình hỗ trợ tiền mặt cho các hộ thu nhập thấp, bơm thêm 30 nghìn tỷ rupiah (1,8 tỷ USD) nhằm kích thích nền kinh tế trong quý 4.

“Tổng thống đã chỉ đạo tăng mức hỗ trợ tiền mặt trực tiếp trong tháng 10, 11 và 12 cho 35 triệu hộ gia đình, tương đương khoảng 140 triệu người, tức gần một nửa dân số cả nước”, Bộ trưởng Kinh tế Airlangga Hartarto cho biết tại buổi họp báo ngày 17/10.

Theo kế hoạch, mỗi hộ đủ điều kiện sẽ nhận khoản hỗ trợ một lần trị giá 900.000 rupiah (1,4 triệu VNĐ). Những hộ nghèo nhất – hiện đang nhận 600.000 rupiah (950.000 VNĐ) mỗi quý – sẽ được nhận tổng cộng 1,5 triệu rupiah.

Khoản tiền này sẽ được chi trả từ ngày 20/10, đúng dịp kỷ niệm một năm nhậm chức của Tổng thống Prabowo Subianto. Việc giải ngân sẽ thông qua các ngân hàng quốc doanh và Tổng công ty bưu điện PT Pos Indonesia.

Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Saifullah Yusuf cho biết các đối tượng mới được xác định dựa trên cuộc tổng điều tra kinh tế quốc gia, phân loại hộ gia đình theo 4 nhóm: cực nghèo, nghèo, cận nghèo và dễ bị tổn thương.

“Khoảng 40% dân số Indonesia được xếp vào nhóm dễ bị tổn thương tới nghèo đói”, ông nói.

Với khoản chi mới, tổng ngân sách hỗ trợ xã hội năm nay sẽ vượt 100 nghìn tỷ rupiah, bao gồm cả chương trình trợ giá thực phẩm thiết yếu cho các hộ thụ hưởng. “Chính phủ kỳ vọng gói kích cầu này sẽ duy trì sức mua của người dân và thúc đẩy hoạt động kinh tế”, ông Saifullah nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa cho biết biện pháp kích cầu này có thể giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 4/2025 vượt 5,5%, cao hơn mức tăng 5,12% trong quý 2 và 4,87% trong quý 1.

“Dựa trên tính toán của chúng tôi, tăng trưởng có thể đạt 5,67%”, ông nói.

Nguồn: Cục Thống kê Indonesia

Tiêu dùng hộ gia đình hiện chiếm 54,25% GDP Indonesia, là động lực chính của nền kinh tế. Chính phủ kỳ vọng chương trình hỗ trợ mở rộng này sẽ đặt nền móng cho sự phục hồi kinh tế bền vững trong 2–3 năm tới.

“Nếu nền kinh tế đủ mạnh và tăng trưởng trên 6%, người dân sẽ không còn cần hỗ trợ nữa”, ông Purbaya nói, bày tỏ kỳ vọng rằng các nhóm dễ tổn thương có thể không còn trong chương trình trợ cấp khi tăng trưởng lan tỏa.

“Hiện nay, lợi ích tăng trưởng vẫn chưa đến được với tầng lớp thu nhập thấp”, ông thừa nhận. “Nhưng nếu tăng trưởng nhanh được duy trì trong vài năm tới, hiệu ứng lan tỏa sẽ giúp cải thiện đời sống người nghèo”.

Tham khảo: Nikkei Asia, Jakarta Post