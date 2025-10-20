Binh sĩ Triều Tiên vượt qua Khu phi quân sự sang Hàn Quốc

Một trạm gác quân sự của Triều Tiên, nhìn từ Paju, Hàn Quốc, ngày 26/6/2024. (Ảnh: AP)

Ngày 19/10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo đã bắt giữ một binh sĩ Triều Tiên sau khi người này vượt qua khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên. JCS cho biết người lính vượt qua đoạn biên giới trung tâm và bày tỏ mong muốn được định cư tại Hàn Quốc.

Theo quân đội Hàn Quốc, lực lượng tuần tra đã phát hiện và theo dõi người này trước khi hướng dẫn anh đi vào khu vực an toàn. Hiện nhà chức trách đang điều tra động cơ và hành trình đào tẩu. Phía Hàn Quốc khẳng định không ghi nhận bất kỳ hoạt động bất thường nào từ quân đội Triều Tiên sau vụ việc, trong khi Bình Nhưỡng chưa đưa ra phản hồi.

Đây là vụ vượt biên đầu tiên của một quân nhân Triều Tiên kể từ tháng 8/2024, khi một hạ sĩ khác đào tẩu qua khu vực phía Đông. Các vụ vượt biên trực tiếp qua DMZ là rất hiếm do khu vực này được bố trí dày đặc mìn, hàng rào thép gai, bẫy chống tăng và lực lượng vũ trang của cả hai bên.

Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc đường giới tuyến tại DMZ hồi năm 2015. (Ảnh: AFP)

DMZ dài khoảng 248 km và rộng 4 km, được mệnh danh là một trong những khu vực được quân sự hóa nghiêm ngặt nhất thế giới. Dù mang tên “phi quân sự”, khu vực này vẫn thường xuyên chứng kiến các vụ xung đột nhỏ giữa hai bên.

Quan hệ liên Triều hiện vẫn trong tình trạng căng thẳng. Triều Tiên liên tục bác bỏ các đề nghị đối thoại từ chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, người nhậm chức vào tháng 6 với cam kết thúc đẩy hòa giải và hợp tác.

Vào tháng 8 năm nay, một nhóm binh sĩ Triều Tiên từng vượt qua Đường Phân định Quân sự (MDL) trong khi đang gia cố công sự, buộc quân đội Hàn Quốc phải nổ súng cảnh cáo. Bình Nhưỡng sau đó cáo buộc Seoul “khiêu khích nghiêm trọng”.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, năm 2024 có 236 người Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc, song chỉ ba người vượt qua Khu phi quân sự, trong khi phần lớn đi qua biên giới Trung Quốc.