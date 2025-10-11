Chùm ảnh: Triều Tiên duyệt binh trong đêm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động

Theo Tân Hoa Xã, đêm 10-10, Triều Tiên đã tổ chức lễ duyệt binh và lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, cũng là đảng cầm quyền tại nước này.

Lễ duyệt binh được tổ chức tại quảng trường Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) ở trung tâm Bình Nhưỡng; còn phần lễ kỷ niệm với nhiều tiết mục hoành tráng được tổ chức tại sân vận động Bình Nhưỡng.

Triều Tiên tổ chức duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng đêm 10-10 - Ảnh: KCNA

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm được tiếp đón bởi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh: KCNA

Từ trái qua: Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (phải) đến tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng - Ảnh: KCNA/AP

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: KCNA/AP

Tổng Bí thư Đảng Lao động kiêm Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un đã có bài phát biểu tại sự kiện có sự tham dự của các nhà lãnh đạo nước ngoài, theo Tân Hoa Xã.

Còn theo AP, buổi duyệt binh lớn đã phô diễn những vũ khí mạnh nhất của quân đội Triều Tiên mà theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) là bao gồm của một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, chưa được thử nghiệm, có tên gọi Hwasong-20, được mô tả là "hệ thống vũ khí chiến lược hạt nhân mạnh nhất".

Các loại vũ khí khác được trưng bày bao gồm các loại tên lửa đạn đạo khác, tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh tầm ngắn.

Hình ảnh được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, chưa được thử nghiệm, có tên gọi Hwasong-20 - Ảnh: SBS News

Trong bài phát biểu tại cuộc diễu hành, Kim Jong-un cho biết quân đội Triều Tiên"phải tiếp tục phát triển thành một lực lượng bất khả chiến bại có thể loại bỏ mọi mối đe dọa" - theo KCNA.

Một số hình ảnh khác về lễ duyệt binh và lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ KCNA, Rodong Sinmun, Instagram: