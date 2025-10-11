Hai sao chổi sáng sắp lướt qua Trái Đất trong tháng này

Sao chổi Lemmon tỏa sáng trong ảnh chụp ngày 3/10/2025 bởi Đài quan sát Palomar, Viện Công nghệ California (Ảnh: Zwicky Transient Facility)

Theo các nhà thiên văn học, hai sao chổi mới được phát hiện đang di chuyển cận Trái Đất trong tháng 10, tạo nên cảnh tượng hiếm có cho những người yêu thích quan sát bầu trời đêm. Sao chổi Lemmon được phát hiện ngày 3/1 tại Đài thiên văn Mount Lemmon ở bang Arizona (Mỹ), trong khi sao chổi SWAN được phát hiện ngày 10/9 qua hình ảnh từ thiết bị SWAN trên tàu thăm dò Solar and Heliospheric Observatory, dự án hợp tác giữa NASA và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).

Các chuyên gia cho biết, đây là thời điểm thuận lợi để quan sát khi cả hai sao chổi đang tiến gần quỹ đạo Trái Đất. Sao chổi SWAN sẽ đến gần nhất vào ngày 20/10, ở khoảng cách khoảng 38,6 triệu km, còn Lemmon đạt điểm cận Trái Đất vào ngày 21/10 ở khoảng 88,5 triệu km.

Sao chổi Lemmon hiện có thể quan sát được tại Bắc bán cầu, trong khi SWAN rõ nhất ở Nam bán cầu. Cả hai đều có quỹ đạo dài hình elip quanh Mặt Trời, nghĩa là phải hàng trăm năm nữa mới quay lại gần Trái Đất. Theo các nhà nghiên cứu, SWAN chỉ trở lại sau khoảng 650 - 700 năm, còn Lemmon là sau khoảng 1.300 năm.

Sao chổi SWAN xuất hiện trong ảnh chụp ngày 6/10/2025 của Dự án Kính viễn vọng Ảo (Virtual Telescope Project) (Ảnh: Gianluca Masi)

Các nhà khoa học cho biết, hai sao chổi này xuất hiện gần Mặt Trời khi nhìn từ Trái Đất, nên mỗi ngày chỉ có một khoảng thời gian ngắn có thể quan sát được. SWAN quan sát tốt nhất vào đầu buổi tối ngay sau khi trời tối, còn Lemmon nhìn rõ hơn vào lúc bình minh.

Giới chuyên môn đánh giá, việc xuất hiện đồng thời hai sao chổi sáng là hiện tượng hiếm, mang giá trị nghiên cứu về sao chổi chu kỳ dài - nhóm thiên thể có quỹ đạo trên 200 năm. Chúng thường nằm ở rìa hệ Mặt Trời, thuộc đám mây Oort, nơi lưu giữ các vật thể băng giá hình thành từ thời sơ khai của hệ Mặt Trời.

Theo các nhà thiên văn, Lemmon có thể trở thành một trong những sao chổi sáng nhất năm 2025 và có thể quan sát bằng ống nhòm, thậm chí bằng mắt thường từ nơi ít ô nhiễm ánh sáng. Thời điểm quan sát tốt nhất là khoảng 1 tuần trước và sau ngày 21/10, khi Mặt Trăng chưa xuất hiện sáng trên bầu trời.

Các chuyên gia khuyến nghị người dân nên tìm vị trí quan sát ở khu vực tối, dùng ống nhòm hoặc kính thiên văn nhỏ để theo dõi. Ứng dụng như Stellarium hoặc KStars có thể giúp xác định vị trí của sao chổi theo thời gian thực. Nếu điều kiện thời tiết không thuận lợi, Dự án Kính viễn vọng Ảo (The Virtual Telescope Project) sẽ phát trực tiếp hiện tượng này từ bầu trời tối ở Manciano, Italy.