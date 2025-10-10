Số lượng người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản đạt kỷ lục

(Ảnh: Kyodo)

Đây là số liệu do Cơ quan Dịch vụ Xuất nhập cảnh Nhật Bản (ISA) công bố ngày 10/10. Con số này phản ánh xu hướng Nhật Bản ngày càng mở cửa hơn với lao động nước ngoài trong bối cảnh tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng đang đe dọa nền kinh tế.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 6/2025, Nhật Bản có 3.956.619 người nước ngoài cư trú hợp pháp, tăng 5% (tương đương khoảng 187.000 người) so với cuối năm 2024. Đáng chú ý, số người mang visa "lao động có kỹ năng đặc định" - được triển khai từ năm 2019 - tăng tới 18,2%, tương đương khoảng 51.000 người.

Phân theo tình trạng cư trú, người có quyền thường trú chiếm nhóm lớn nhất với 932.090 người, tăng 1,5%. Tiếp theo là nhóm kỹ sư, chuyên gia nhân văn và dịch vụ quốc tế - bao gồm cả phiên dịch viên - tăng 9,4% lên 458.109 người.

Nhóm thực tập sinh kỹ thuật, vốn nằm trong chương trình đào tạo thực tập sinh kỹ năng bị nhiều chỉ trích trong những năm qua, đạt 449.432 người, giảm 1,6% trước khi chương trình này dự kiến bị bãi bỏ vào tháng 4/2027.

Đứng thứ 5 là nhóm lao động có kỹ năng đặc định, với 336.196 người. Trong đó, 3.073 người sở hữu visa loại số 2 - yêu cầu trình độ kỹ năng cao và mở đường tới quyền thường trú - tăng mạnh so với 832 người vào cuối năm 2024.

(Ảnh: Kyodo)

Theo thống kê về quốc tịch, Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục là 3 cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại Nhật Bản. Ngoài ra, số người đến từ Myanmar tăng 19,2% và từ Nepal tăng 17,2%, đưa hai quốc gia này lọt vào top 10.

Bên cạnh đó, lượng người nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản trong nửa đầu năm 2025 đã vượt 21,3 triệu lượt, và với đà tăng hiện tại, con số cả năm có thể đạt kỷ lục 40 triệu lượt.

ISA cho biết thêm, tính đến ngày 1/7/2025, số người cư trú bất hợp pháp là 71.229 người, giảm 4,9% so với 6 tháng trước.

Sự gia tăng của lực lượng lao động nước ngoài phản ánh một thực tế không thể tránh khỏi về thực trạng dân số Nhật Bản đang già hóa nhanh chóng - trong khi nhiều ngành, đặc biệt là xây dựng, chăm sóc người cao tuổi và nông nghiệp - rơi vào tình trạng thiếu nhân công nghiêm trọng.

Chính phủ Nhật Bản đang đẩy mạnh chính sách nhập cư linh hoạt hơn, đồng thời lên kế hoạch thay thế chương trình thực tập sinh kỹ thuật bằng hệ thống visa mới minh bạch và nhân đạo hơn, nhằm thu hút lao động có tay nghề và đáp ứng nhu cầu kinh tế dài hạn.