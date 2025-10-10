“Cô bé xinh đẹp nhất thế giới” gây bất ngờ khi xuất hiện với nhan sắc không thể nhận ra

Chẳng cần phô trương, Thylane Blondeau - người từ lâu được truyền thông ưu ái gọi là "cô bé xinh đẹp nhất thế giới" đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn khi cô xuất hiện tại show diễn của Miu Miu trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris vào ngày 6/10 vừa qua. Người mẫu Pháp này thu hút mọi ống kính với phong cách thời trang thanh lịch, khoác lên mình bộ suit nâu bằng len và áo len màu kem bên trong, cùng đôi giày cao gót nhọn màu sắc ăn ý.

Ở tuổi 24, Thylane sở hữu mái tóc dài óng ả và phong cách trang điểm nhẹ nhàng, nổi bật lên vẻ đẹp tự nhiên của cô. Trên mạng xã hội Instagram, cô đã không ngần ngại đáp trả lại những lời đồn đại về việc cô can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Thylane viết rằng: "Tôi biết rằng ở thế hệ này, mọi người có xu hướng làm đẹp từ rất sớm, nhưng tôi chưa bao giờ chạm vào bất cứ thứ gì."

Cô khẳng định, người ta có thể xem lại hình ảnh của cô khi còn nhỏ và sẽ thấy không có gì thay đổi. Thylane nói thêm: "Mọi người thích so sánh và bịa đặt, nhưng chỉ vì tôi trang điểm hoặc dùng bút kẻ môi không có nghĩa là tôi đã phẫu thuật môi hay khuôn mặt. Đã đến lúc chúng ta cần dừng lại với những suy đoán đó."

Sinh ngày 5/4/2001 tại Aix-en-Provence (Pháp), Thylane là con gái của cựu cầu thủ Patrick Blondeau và người dẫn chương trình kiêm nhà văn Véronika Loubry.

Blondeau, với đôi mắt xanh biếc và đôi môi đầy đặn, từng đạt danh hiệu "cô gái xinh đẹp nhất thế giới" sau khi một tác giả đã chọn cô từ đám đông khi mới 4 tuổi để tham gia sàn diễn cho nhà thiết kế thời trang Jean Paul Gaultier. Ba năm sau, cô bé đã được trao danh hiệu cao quý này và sự nghiệp người mẫu của cô bắt đầu phất lên như diều gặp gió.

Thylane là mẫu nhí đắt show từ nhỏ

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu đáng mơ ước từ nhỏ, Thylane còn là nhà sáng lập và giám đốc sáng tạo của thương hiệu làm đẹp và chăm sóc tóc Enalyht. Cô đã chứng tỏ rằng vẻ đẹp không chỉ đến từ vẻ ngoài mà còn từ sự thông minh và kỹ năng làm chủ doanh nghiệp.

Nguồn: NYPost