Phát hiện kho báu vô giá tại một địa điểm bí mật ở châu Âu

Hàng trăm đồng xu vàng và bạc vô giá đã được phát hiện tại một địa điểm “bí mật” ở một vùng đất nên thơ của Cộng hòa Séc.

Khám phá này được Bảo tàng và Phòng trưng bày Bắc Pilsen (MGSP) ở Mariánská Týnice công bố vào ngày 3 tháng 9. Bảo tàng nằm ở Vùng Pilsen, phía tây Bohemia, một khu vực nổi tiếng với những thị trấn và lâu đài cổ tích.

Các quan chức cho biết trong một thông cáo báo chí (đã được dịch từ tiếng Séc sang tiếng Anh), kho báu bao gồm hàng trăm đồng xu vàng và bạc, cùng với một bức tượng ngựa nhỏ và các khóa cài bằng đồng.

Các nhà khảo cổ đã khai quật được kho báu tại một "di chỉ Celtic bí mật" ở phía bắc Pilsen, theo bảo tàng. Trong Thời đại đồ Sắt, người Celt đã sinh sống trong khu vực, và di chỉ này có niên đại từ giữa thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 1 TCN.

Các đồng xu độc đáo này được phân tán “trong một khu vực mà trước đây không hề có khu định cư Celtic nào được dự đoán,” tuyên bố cho biết – điều này khiến khám phá trở nên đặc biệt hiếm.

Jan Mařík, giám đốc Viện Khảo cổ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Séc ở Prague, cho biết mục tiêu chính của cuộc khai quật là “cứu lấy các hiện vật khảo cổ di động, vốn bị đe dọa trực tiếp bởi những kẻ săn tìm kho báu bất hợp pháp, hoạt động nông nghiệp và điều kiện tự nhiên.”

“Giá trị phi thường của những hiện vật này còn nằm ở cơ hội để có được sự hiểu biết toàn diện về một di chỉ Thời đại đồ Sắt hiếm có - cả về mô hình định cư và bản thân các hiện vật - nơi mà, không giống như hầu hết các di chỉ tương đương ở Châu Âu, chưa bị xáo trộn bởi việc đào bới bất hợp pháp,” Mařík nói thêm.

Các nhà khảo cổ đã làm việc tại di chỉ này từ năm 2021, với mỗi mùa đào bới lại mang đến những phát hiện thú vị hơn.

Các chuyên gia tin rằng di chỉ này được sử dụng theo mùa để giao thương, nơi “mọi người thường đánh rơi những vật phẩm nhỏ như tiền xu,” bảo tàng cho biết.

Daniel Stráník, một nhà khảo cổ học từ MGSP, nói rằng di chỉ này có “ý nghĩa quốc tế, ít nhất là trong phạm vi Trung Âu.”

“Trong số các đồng xu vàng và bạc có những loại chưa từng được biết đến trước đây, điều này có thể định hình lại sự hiểu biết của chúng ta về tiền đúc của người Celtic ở Bohemia,” ông nói thêm.

“Khám phá này cũng bao gồm một bộ trang sức vàng độc đáo thuộc thời kỳ Hallstatt. Các hiện vật bằng đồng bao gồm khóa cài, ghim, vòng đeo tay, mặt dây chuyền và thậm chí là một bức tượng ngựa.”

Hiện tại, các đồng xu đang được trưng bày tại MGSP, nơi chúng sẽ được mở cửa cho công chúng cho đến hết ngày 30 tháng 11. Giám đốc bảo tàng Pavel Kodera cho biết triển lãm “chỉ trưng bày một phần các hiện vật từ di chỉ đáng chú ý này.”

“Những hiện vật đặc biệt nhất vẫn được lưu trữ an toàn và sẽ chỉ được giới thiệu sau khi toàn bộ dự án nghiên cứu đã được đánh giá đầy đủ,” ông lưu ý.

“Trong tương lai, chúng tôi cũng đang cân nhắc việc thành lập một triển lãm bảo tàng thường trực mới để mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới về đời sống người Celtic trong khu vực của chúng tôi.”

Phát hiện mới nhất này được đưa ra chỉ vài tháng sau khi các nhà khảo cổ đào được một kho tiền Celtic tương tự ở cùng vùng của Séc.

Khám phá đó, được Bảo tàng Đông Bohemia công bố, đến từ một khu định cư Celtic được phát hiện dọc theo tuyến đường của một đường cao tốc tương lai.

Nguồn: NYPost