Anh ấy đồng tính. Cô ấy dị tính. Họ vẫn kết hôn hạnh phúc

Samantha Wynn Greenstone biết chồng mình là người đồng tính, được chứ?

Cô đã biết anh ấy đồng tính ngay từ khi họ gặp nhau trong một vở nhạc kịch Fiddler on the Roof ở San Diego. Cô biết anh ấy đồng tính khi anh cầu hôn. Cô vẫn biết anh ấy đồng tính khi hai người kết hôn vào tháng Mười Một.

Anh không phải là người lưỡng tính. Cô không hề phủ nhận điều đó. Nhưng điều đó chẳng ngăn họ sống trong một mối quan hệ một vợ một chồng, gắn bó với nhau suốt gần 10 năm qua.

“Nếu có gì khác biệt thì tôi nghĩ chúng tôi đang nâng sự thiêng liêng của hôn nhân lên một tầm cao mới,” Greenstone, 38 tuổi, nói với nụ cười rạng rỡ khi ngồi cạnh chồng mình - Jacob Hoff, 32 tuổi - tại ngôi nhà của họ ở Los Angeles.

Sáng hôm đó, Hoff đã làm cho Greenstone món ăn sáng mới yêu thích của cô: bánh muffin kiểu Anh kẹp trứng, phô mai và bơ nghiền.

“Đó là món cô ấy rất mê trong thời kỳ mang thai,” anh nói. “Trước khi mang thai, chúng tôi chẳng bao giờ ăn bánh mì cả. Chúng tôi từng là những người ăn kiêng gluten.”

Vâng, cô ấy đang mang thai. Vâng, đứa bé là con của anh ấy. Và vâng - nếu bạn muốn biết họ đã thụ thai bằng cách nào - thì theo lời Greenstone: “Chúng tôi… như bao người”.

Hoff và Greenstone là một phần của một cộng đồng nhỏ nhưng đang dần lớn mạnh - những người cởi mở chia sẻ trên mạng xã hội về các hình thức quan hệ không truyền thống, thêm vào chữ “hôn nhân” những tính từ làm rõ như “hôn nhân thuần bạn, “phi lãng mạn” (aromantic), hoặc “hôn nhân khác xu hướng.”

Trong nhiều tháng qua, Greenstone và Hoff đã liên tục làm nội dung xoay quanh “cuộc hôn nhân màu tím” của họ.

Thuật ngữ này bắt nguồn từ thời kỳ Nỗi hoảng sợ màu oải hương (Lavender Scare) ở giữa thế kỷ 20, khi làn sóng hoảng loạn đạo đức do Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy (bang Wisconsin, Mỹ) khơi dậy, cùng với một sắc lệnh do Tổng thống Dwight D. Eisenhower ký, đã dẫn đến cuộc loại bỏ những nhân viên bị nghi là đồng tính khỏi bộ máy nhà nước liên bang.

“Có… hàng ngàn người đã mất việc, mất kế sinh nhai, và nhiều người thậm chí mất cả mạng sống. Đó là một thời kỳ thật sự đáng sợ,” Regina Hillman, trợ lý giáo sư tại Trường Luật Đại học Memphis, cho biết. “Và rồi có một số người tìm ra cách để tồn tại trong giai đoạn ấy mà không bị mất việc.” Một trong những cách đó là: bước vào một “cuộc hôn nhân màu tím” - tức một mối quan hệ có vẻ dị tính nhằm che giấu khuynh hướng đồng tính thật sự của bản thân.

“Chúng tôi thì hơi khác so với định nghĩa truyền thống,” Hoff nói. “Vì tôi đang công khai nói về điều đó. Chúng tôi giống như phiên bản 2.0 của nó vậy.”

Có lẽ bạn cũng có thể nói điều tương tự về Barry Diller - người gần đây xác nhận rằng ông là người đồng tính nhưng vẫn rất hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với Diane von Fürstenberg. Hoặc như Tricia Cooke, người công khai nói về việc mình là một phụ nữ đồng tính nhưng vẫn kết hôn với Ethan Coen, khi hai người quảng bá cho các bộ phim Drive-Away Dolls và Honey Don’t! của họ.

Barry Diller và vợ

Hoff và Greenstone đã biến cuộc hôn nhân của mình thành một sự nghiệp. Mạng xã hội là nguồn thu nhập chính của Hoff (còn Greenstone cũng làm trợ lý cá nhân). Phần lớn thời gian trong ngày của họ được dành để quay video, trả lời người hoài nghi, người ủng hộ, và những khán giả tò mò khác.

“Chúng tôi đã tìm thấy cả một nhóm người chưa từng nghe về chúng tôi, nhưng lại thốt lên rằng: ‘Trời ơi, tôi cũng đang trong một mối quan hệ như vậy, và tôi không biết là còn có những người giống mình ngoài kia!’” Greenstone kể.

“Cũng có cả những người kiểu như: ‘Tôi có một người bạn thân là gay. Liệu có phải chúng tôi đang yêu nhau không?’” Greenstone nói tiếp. “Và chúng tôi phải kiểu như…”

“Không đâu, bạn yêu à,” người chồng đáp.

“Kiểu như chúng tôi đã khiến nhau sững sờ luôn.”

Đây là mối quan hệ gắn bó đầu tiên mà Hoff từng có, dù anh thừa nhận rằng mình đã “nếm thử” kha khá “món ngon của đời.” “Đó đúng là những món nếm thử thật sự,” anh nói. “Chưa bao giờ có một bữa ăn trọn vẹn cả.”

Cả hai đều cảm thấy một sự kết nối sâu sắc ngay khi gặp nhau, nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện kết hôn. Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi sau khi Greenstone gặp một “người chữa lành tâm linh” - người này nói với cô rằng cô và Hoff “chia sẻ cùng một sợi dây rốn linh hồn.”

Greenstone nhắn tin hỏi Hoff liệu anh có cảm xúc gì vượt qua tình bạn hay không. Và anh có.

Thời gian đầu của mối quan hệ, họ cùng đi gặp một nhà trị liệu tâm lý. “Cô ấy nói với chúng tôi rằng cô ấy là một phụ nữ dị tính, nhưng lại kết hôn với một người phụ nữ,” Hoff kể. “Và kiểu như chúng tôi đã khiến nhau sững sờ trong buổi trị liệu đó, vì cô ấy chưa từng gặp một mối quan hệ nào có năng lượng giống như thế này trước đây.”

Họ biết rằng sẽ có nhiều người đặt câu hỏi, và rằng sẽ chẳng bao giờ có thể làm hài lòng tất cả. Nhưng họ vẫn kiên định trong niềm hạnh phúc và tình yêu của mình.

“Cảm giác này giống hệt như khi tôi còn nhỏ, lần đầu xem Titanic,” Greenstone nói. “Đó chính là cảm giác về câu chuyện tình của chúng tôi.”

Joe Kort, tác giả cuốn sách Is My Husband Gay, Straight, or Bi? (Chồng tôi là người đồng tính, dị tính hay lưỡng tính?), cho biết những câu chuyện như của Greenstone và Hoff ngày càng trở nên phổ biến hơn trong nhóm khách hàng trị liệu của ông.

“Ngày càng nhiều, nhiều, nhiều hơn nữa - chuyện đó đang xảy ra,” ông nói.

“Rất nhiều phụ nữ dị tính đã quá mệt mỏi với chế độ phụ quyền, và họ biết rằng đàn ông đồng tính - thậm chí cả bisexual - sẽ ít mang tư tưởng gia trưởng hơn,” ông nói thêm. “Đó là điều tôi chứng kiến.”

Kort cho biết, những người phụ nữ trong các mối quan hệ khác xu hướng thường nói rằng đàn ông đồng tính dễ cởi mở hơn về mặt cảm xúc và sẵn sàng lắng nghe họ hơn. Ông cũng nhấn mạnh rằng không phải mọi mối quan hệ kiểu này đều không có tình dục. “Người đàn ông đồng tính hoàn toàn có thể quan hệ với phụ nữ nếu đó là người anh ấy yêu,” ông nói.

Bản thân Kort chưa từng ở bên một người phụ nữ nào. Ông đã sống cùng người chồng hiện tại suốt 32 năm, và đã làm công việc trị liệu cho đàn ông đồng tính trong 40 năm qua.

Một số khách hàng đồng tính của Kort cảm thấy xa cách với văn hoá đồng tính hiện nay. Những người khác thì nói rằng họ luôn mong muốn có một gia đình truyền thống theo mô hình dị tính, bất kể xu hướng của họ ra sao. Kort thừa nhận rằng việc khiến một cuộc hôn nhân khác xu hướng vận hành ổn định có thể rất “khốc liệt,” và rằng số người thực sự muốn bước vào kiểu quan hệ này không nhiều.

“Tôi thường nói với họ: ‘Hãy cẩn thận với người mà bạn kể chuyện này, vì bạn sẽ không nhận được nhiều sự ủng hộ đâu,’” ông nói. “Gần như họ phải quay lại tủ áo - nhưng lần này là quay vào trong với tư cách một cặp đôi.”

Dù vậy, ông vẫn khuyến khích mọi người nên tạm gác sự phán xét để khám phá xem điều gì thật sự phù hợp với mình. “Tôi luôn nói với những cặp đôi khác xu hướng rằng: ‘Biết đâu hai người sẽ cùng nhau tìm ra một cách để khiến chuyện này vận hành - một cách mà trên hành tinh này chưa từng tồn tại,’” ông nói. “Ai mà biết được? Nhưng điều đó vẫn xảy ra đấy.”

Một “tradwife” vô tính?

(tradwife: viết tắt của “traditional wife” – người vợ theo khuôn mẫu truyền thống)

Cuối năm 2023, April Lexi Lee nói với cha mẹ rằng cô sẽ kết hôn với người bạn thân từ thuở nhỏ của mình.

“Họ sốc, nhưng đồng thời cũng không ngạc nhiên,” Lee, 28 tuổi, nói khi đang hút thuốc trước căn hộ của cha mẹ ở Singapore. Cô về thăm nhà trong khi vợ cô, Renee Wong, 27 tuổi, ở lại Los Angeles để trông coi nhà cửa.

Lee và Wong thân thiết từ khi gặp nhau lúc 12 tuổi. Trong giai đoạn phong tỏa vì đại dịch, khi Wong ở Singapore còn Lee ở California, cả hai dành hàng giờ mỗi ngày để Facetime với nhau.

Rồi thuật toán TikTok của Lee bắt đầu gợi cho cô xem các video về “cuộc hôn nhân kiểu Boston” - thuật ngữ từ thế kỷ 19 dùng để chỉ những cặp phụ nữ sống cùng nhau mà không có đàn ông.

“Chúng tôi thậm chí còn chẳng biết đó là một lựa chọn có thật, và rồi bọn tôi kiểu như: ‘Khoan, điều này hợp lý quá mà,’” Lee kể.

Lee và Wong bắt đầu sống chung, cùng chia sẻ tài chính. Cả hai chưa từng nghĩ đến việc kết hôn cho đến khi Wong gặp vấn đề sức khỏe và phải phẫu thuật.

“Lúc đó mới thật sự rõ ràng rằng chúng tôi là gia đình, nhưng trên giấy tờ thì chẳng là gì cả,” Lee nói. Cô nhớ lại quãng thời gian hai người ở hai châu lục khác nhau: “Tôi muốn có thể đứng ở cửa khẩu và nói, ‘Vợ tôi ở trong đó,’ chứ không chỉ là ‘bạn thân của tôi.’”

Cả Lee và Wong đều thuộc phổ vô tính. Lee đã sống hạnh phúc với sự độc thân không tình dục suốt nhiều năm. Wong, người nhận mình là “solo poly” (đa ái độc lập), thỉnh thoảng vẫn hẹn hò bên ngoài cuộc hôn nhân.

Kể từ khi làm nội dung về mối quan hệ phi lãng mạn của mình, Lee nhận được hàng trăm bình luận từ những phụ nữ đã kết hôn hoặc ly hôn, nói rằng họ cảm thấy đồng điệu sâu sắc với câu chuyện của cô. “Tôi nổi da gà mỗi khi nghĩ đến điều đó,” Lee nói.

Cô cũng không ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều người khám phá các cấu trúc hôn nhân mới.

“Tôi cảm thấy hiện tại có rất nhiều căng thẳng giữa hai giới,” Lee nói. “Đặc biệt là rất nhiều phụ nữ cảm thấy đàn ông không còn đáp ứng được họ, không còn thực sự hiện diện cho nhu cầu của họ. Ngược lại, rất nhiều đàn ông lại thấy oán giận vì họ không bao giờ đủ với phụ nữ và cảm thấy bị từ chối.”

Có vẻ hơi ngược đời, nhưng Lee nói rằng việc kết hôn với Wong lại giúp cô bước vào vai trò nữ giới truyền thống hơn.

“Khi tôi ở cùng Renee ở L.A., tôi là một tradwife,” cô nói. Lee nấu tất cả các bữa ăn, rửa toàn bộ bát đĩa, và dọn sạch mọi khay cát cho mèo. Còn Wong thì thích thú khi được thử sức với vai trò nam tính hơn trong mối quan hệ - người “mang tiền về nhà” nhờ công việc quản lý tài năng của mình. Lee nói rằng những vai trò này có thể thay đổi vào một thời điểm nào đó. Nhưng cho đến giờ, mọi thứ vẫn rất ổn.

Và nếu điều đó khiến người khác thấy khó hiểu, Lee cũng chẳng mấy bận tâm.

“Tôi tự tin vào những lựa chọn của mình và vào cuộc sống mà tôi đã chọn,” cô nói. “Tôi hạnh phúc trong đó. Tôi không cần ai phải hiểu cả.”

April Lexi Lee và Renee Wong

Một cuộc ly hôn tình bạn

Hôn nhân tình bạn (platonic marriage) tất nhiên kéo theo khả năng có cả… ly hôn thuần bạn. Và đây là điều mà Lizz Cannon, 51 tuổi, một luật sư ở Tampa, hiểu rất rõ.

Từ năm 2000 đến 2007, Cannon kết hôn hợp pháp với một người đàn ông. Ngay từ đầu mối quan hệ, hai người đã đồng ý rằng họ không sinh ra để làm tình nhân. Trong phần lớn thời gian của cuộc hôn nhân ấy, họ sống cùng một người đàn ông khác - người mà Cannon có quan hệ tình cảm. “Thời đó chúng tôi chưa có khái niệm ‘bạn đời thuần khiết’ (platonic partner), cũng như chưa có từ ‘đa ái’ (polyamory),” Cannon nói.

Khi người ta biết rằng cô và chồng chỉ là mối quan hệ thuần bạn, họ thường nghĩ rằng họ chỉ đơn thuần là bạn bè. “Chúng tôi ngủ cùng giường và ôm nhau cuộn lại,” cô kể. “Bạn không thật sự làm thế với bạn bè mình đâu.”

Năm 2007, người chồng quyết định rời khỏi ngôi nhà của họ ở Boston để theo đuổi sự nghiệp ở New York. Cannon và người bạn trai kia đều đau khổ, nhưng vẫn ủng hộ anh. Cuối cùng, Cannon nộp đơn ly hôn.

Hiện nay, Cannon có một bạn đời chính mới và một đời sống tình cảm đa ái khá sôi động. Mỗi khi đến New York, cô thường ở lại với người chồng cũ và vị hôn thê mới của anh. “Tôi yêu cô ấy,” Cannon nói. “Tôi thật sự cực kỳ yêu quý cô ấy.”

Cannon thỉnh thoảng vẫn gọi chồng cũ là “người chồng kia” của mình. Còn vị hôn thê mới thì chẳng hề phiền lòng.

“Ngay cả cô ấy cũng thấy điều đó,” Cannon nói. “Cô ấy bảo: ‘Đây không phải là tình bạn đâu. Đây là thứ gì khác cơ.’”

Nguồn: The Washington Post