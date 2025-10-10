Nam sinh viên Hàn Quốc bị bắt rồi tra tấn đến chết ở Campuchia: Thi thể vẫn nằm trong tủ đông, gia đình đau đớn “như bị giết hai lần”

Nam sinh được cho là nạn nhân của một vụ bắt cóc và tra tấn dã man do một băng nhóm tội phạm địa phương gây ra. Giới chức xác nhận nạn nhân tử vong do ngừng tim sau khi bị tra tấn nghiêm trọng.

Theo thông tin từ cảnh sát và gia đình, nam sinh này, chỉ được tiết lộ họ là A, rời nhà ở Yecheon, tỉnh Bắc Gyeongsang vào ngày 17/7, nói với gia đình rằng sẽ sang Campuchia tham dự một cuộc triển lãm.

Khoảng một tuần sau, gia đình nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông nói giọng người Hàn gốc Trung, thông báo rằng “A đã gây rắc rối và đang bị giam giữ. Hãy gửi 50 triệu won (khoảng 927 triệu đồng) để được thả”. Gia đình lập tức liên hệ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia và cảnh sát địa phương, nhưng không thể xác định vị trí nơi A bị giam giữ. Sau bốn ngày, nhóm bắt cóc cắt liên lạc hoàn toàn.

Những nghi phạm trong vụ bắt cóc một người đàn ông Hàn Quốc ngoài 50 tuổi, được hãng truyền thông Campuchia Khmer Times đưa tin vào ngày 23 tháng 9 và không liên quan đến vụ việc được mô tả trong bài viết (Ảnh được cung cấp bởi cảnh sát Campuchia)

Đến ngày 8/8, thi thể của A được tìm thấy gần núi Bokor, tỉnh Kampot, nơi được cho là nơi giam giữ nạn nhân. Đại sứ quán Hàn Quốc và chính quyền địa phương xác nhận nguyên nhân tử vong là ngừng tim do bị tra tấn và đau đớn tột độ.

Dù nguyên nhân cái chết đã được xác định, thi thể của A vẫn chưa được đưa về Hàn Quốc. Do phải trải qua quy trình khám nghiệm và hỏa táng tại Campuchia, việc hồi hương dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

“Giấy chứng tử ghi rõ con tôi chết vì ngừng tim do bị tra tấn. Nghĩ đến những gì con phải chịu đựng khiến chúng tôi không thể ngủ được” một người thân nói “Đến giờ thi thể con vẫn đang nằm trong tủ đông ở Campuchia. Cảm giác như con bị giết hai lần vậy.”

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, số vụ người Hàn bị bắt cóc tại Campuchia tăng mạnh trong những năm gần đây, từ 10 - 20 vụ mỗi năm giai đoạn 2022 - 2023, tăng lên 220 vụ trong năm ngoái và đã chạm mốc 330 vụ chỉ tính đến tháng 8 năm nay.

Trước tình hình đáng lo ngại này, ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo du lịch đối với thủ đô Phnom Penh lên cấp độ 2 (hạn chế đi lại) và đưa các khu vực có nguy cơ cao như Sihanoukville, núi Bokor và Bavet vào diện cảnh báo đặc biệt cấp 2,5, đồng thời kêu gọi người dân tránh di chuyển đến những khu vực này trừ trường hợp thật sự cần thiết.

Nguồn: The Korean Times