Bắt quả tang chồng ngoại tình, vợ và nhân tình đánh nhau túi bụi giữa phố

Một cuộc ẩu đả dữ dội đã nổ ra giữa đường ở Kanpur, Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Có thông tin cho rằng vụ ẩu đả đã nổ ra sau khi một người phụ nữ bắt quả tang chồng mình ngoại tình.

Sự việc đã được camera ghi lại và video về vụ việc đang lan truyền trên mạng xã hội. Có thể thấy trong video, người vợ và nhân tình đang đánh nhau ngay giữa đường trước sự chứng kiến của nhiều người.

Có thông tin cho biết vụ việc xảy ra gần Narwal Mod ở Kanpur. Người vợ đã phản ứng với chồng sau khi phát hiện anh ta đi cùng người phụ nữ khác, sau đó một cuộc cãi vã nổ ra giữa hai người.





Cuộc tranh cãi leo thang và một cuộc ẩu đả dữ dội đã xảy ra giữa hai người. Vụ việc đã được những người chứng kiến ghi lại và video đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Có thông tin cho rằng người phụ nữ đã nghi ngờ chồng mình ngoại tình, và điều này hóa ra là sự thật. Người chồng và nhân tình đã rất sốc khi thấy người vợ xuất hiện trước mặt họ. Ban đầu, một cuộc cãi vã nổ ra giữa hai vợ chồng, sau đó nhanh chóng leo thang. Người chồng sau đó đã tát vợ ngay giữa đường, rồi bạn gái tấn công vợ.

Trong video, người chồng được nhìn thấy đang đỡ bạn gái, thậm chí yêu cầu cô ta đánh vợ. Hai người phụ nữ được nhìn thấy đang giật tóc, xô đẩy và đánh nhau trên đường, ngay cả khi xe cộ đang di chuyển gần họ.

Người ta cũng nghe thấy tiếng những người chứng kiến yêu cầu người đàn ông can thiệp và dừng cuộc ẩu đả, vì anh ta chỉ "đứng im như tượng" bên đường.

Sau đó, người đàn ông đã cố gắng can thiệp và dừng cuộc ẩu đả, tuy nhiên, vợ anh ta không nghe và tiếp tục đẩy anh ta.