Lễ diễu hành của cộng đồng đồng tính tại Thái Lan gây bão: Cả Bangkok ùa xuống đường ủng hộ khối "là chính mình"

Lễ diễu hành Bangkok Pride 2025 - sự kiện thường niên nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với cộng đồng LGBTQ+ tại Thái Lan đã trở lại. Sự kiện dự kiến sẽ phá vỡ kỷ lục và mở rộng phạm vi ra ngoài thủ đô Thái Lan, với sự tham gia của hơn 40 tỉnh trên khắp Thái Lan.

Thái Lan đã bắt đầu lễ kỷ niệm thường niên Tháng Tự hào của cộng đồng LGBTQ+ vào Chủ Nhật (1/6), với Cuộc diễu hành Tự hào (Bangkok Pride 2025), sự kiện đầu tiên được tổ chức sau khi quốc gia Đông Nam Á này hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào đầu năm nay.

Tại Bangkok, các sự kiện chính đã diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 tại Siam Paragon, Siam Centre, Siam Square One và Lido Connect với chủ đề Born This Way (tạm dịch: Sinh ra theo cách này), một lễ kỷ niệm mạnh mẽ về bình đẳng và sự công nhận đầy đủ về giới tính và bản dạng tình dục.

Sự kiện nổi bật và luôn thu hút sự chú ý truyền thông nhất là Lễ diễu hành Bangkok Pride đã diễn ra vào ngày 1 tháng 6 với lộ trình dài 3 km từ Sân vận động quốc gia đến ngã tư Ratchaprasong dọc theo Đường Rama I. Một điểm ngoạn mục xuất hiện trong buổi lễ là lá cờ cầu vồng khổng lồ dài nhất thế giới, dài hơn 200 mét. Hơn 300.000 người đã tham gia sự kiện này.

Những người tham gia diễu hành với cờ cầu vồng trong nhiều giờ ở Bangkok. Lễ kỷ niệm Tháng Tự hào đã được các chính trị gia ủng hộ, bao gồm cả Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, người đã tham dự cuộc diễu hành năm nay.

Việc ban hành Đạo luật Bình đẳng Hôn nhân đã đưa Thái Lan trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là quốc gia thứ ba ở châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Sự kiện năm nay là Lễ diễu hành Tự hào đầu tiên kể từ khi Thái Lan chính thức ban hành Luật Bình đẳng Hôn nhân, đánh dấu khoảnh khắc lịch sử đối với cộng đồng LGBTQ+ ở cả Thái Lan và trên toàn thế giới.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo người thuộc nhiều cộng đồng

Nguồn: The Thaiger