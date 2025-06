Động đất rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ, cả thành phố hoảng loạn tháo chạy lúc 2 giờ sáng

Khoảng 2 giờ 17 phút sáng 3/6 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 5,8 độ richter đã xảy ra tại vùng biển Địa Trung Hải, cách bờ biển Marmaris (Thổ Nhĩ Kỳ) khoảng 10 km.

Sóng xung kích của trận động đất thậm chí còn lan sang tận Hy Lạp, đánh thức người dân trên đảo Rhodes và buộc du khách tại một số khách sạn phải sơ tán. Cơ quan Quản lý Thiên tai và Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) đã nhanh chóng xác nhận thông tin về trận động đất. Bộ trưởng Nội vụ Ali Yerlikaya cho biết trên X rằng một bé gái 14 tuổi đã tử vong do lên cơn hoảng loạn và khoảng 70 người khác bị thương tại tỉnh Mugla trong lúc tìm kiếm nơi an toàn, "trong đó có một số người bị thương do nhảy từ trên cao xuống".

Cảnh tượng động đất lúc 2 giờ sáng

Mọi người tháo chạy khỏi nhà và khách sạn

Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc động đất xảy ra cho thấy mọi người chạy tán loạn ra khỏi nhà hàng và khách sạn. Nhân viên khách sạn ở Mugla nhảy qua quầy lễ tân và chạy ra ngoài khi động đất xảy ra. Camera an ninh bên trong một nhà hàng ghi lại cảnh tượng hỗn loạn khi mọi người bỏ chạy ra đường, thậm chí có người còn nhảy qua tường.

Cư dân và du khách đổ xô ra đường, tập trung tại các công viên và đường phố vào sáng sớm để tránh các mảnh vỡ rơi xuống. Trong số những người bị thương, 14 người đã được điều trị tại hiện trường, 8 người được điều trị ngắn hạn sau đó xuất viện và 46 người đang được điều trị tại bệnh viện. Bộ trưởng Yerlikaya khẳng định không có báo cáo ban đầu về các tòa nhà bị phá hủy trong khu dân cư.

Tỉnh Mugla là nơi tọa lạc của nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng như Marmaris, Bodrum và Fethiye, thu hút 3,7 triệu du khách nước ngoài trong năm 2024 theo hãng thông tấn Anadolu.

Trận động đất cũng được cảm nhận rõ rệt tại quần đảo Dodecanese của Hy Lạp. Ông Efthymios Lekkas, người đứng đầu cơ quan bảo vệ động đất quốc gia Hy Lạp, nói với cổng thông tin enikos.gr rằng một số du khách ở Rhodes đã buộc phải sơ tán khỏi khách sạn, nhưng không có báo cáo về thương vong.

Nguồn: Daily Mail