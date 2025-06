Video sốc: Khoảnh khắc tàu du lịch chở 89 khách lật giữa biển ở Bali, mọi người đập vỡ cửa sổ để thoát thân

Khoảng 4 giờ 30 phút chiều thứ Tư (4/6), một con sóng lớn bất ngờ ập đến từ phía sau đã đánh úp vào tàu Tanis, khiến nước tràn vào khoang. Chiếc tàu du lịch 125 chỗ ngồi này đang trên hành trình từ làng Lembongan (đảo Nusa Lembongan) đến Sanur trên đảo Bali, Indonesia và là một chuyến đi dự kiến kéo dài khoảng 30 phút. Trên tàu lúc đó có 89 hành khách, bao gồm 77 người nước ngoài và 12 người Indonesia.

Tàu du lịch chở 89 người bị lật trên biển

Sự việc diễn ra khi tàu Tanis chỉ mới hoạt động được ba tháng. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy tàu bắt đầu nghiêng và chìm dần xuống biển. Những người chứng kiến trên bờ và trên các tàu thuyền nhỏ đã nhanh chóng lao đến ứng cứu hành khách.

Một người phụ nữ có mặt trên tàu cùng chồng và hai con kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Mọi người đập vỡ cửa sổ để thoát ra. Hầu hết mọi người đã lên bờ trước khi phao cứu sinh và áo phao được ném ra. Người dân địa phương và các thuyền nhỏ đã cứu trẻ em và những người ra ngoài trước".

Các tàu xung quanh đã ứng cứu kịp thời

Do sự cố xảy ra gần bờ nên việc cứu hộ diễn ra thuận lợi. Đến 6 giờ 30 phút tối cùng ngày (giờ địa phương), toàn bộ 89 hành khách đã được đưa vào bờ an toàn. May mắn là không có trường hợp tử vong hay bị thương nặng nào được báo cáo. "Chúng tôi đã thoát ra ngoài, nhảy xuống nước và bơi đến một chiếc thuyền đáy kính gần đó đưa chúng tôi trở lại bờ. Hành lý vẫn đang trôi dạt và được nhân viên của Tanis thu gom", người phụ nữ chia sẻ thêm.

Đội thợ lặn sẽ kiểm tra xác tàu đắm và khu vực đáy biển xung quanh để đảm bảo không còn ai bị mắc kẹt. Phần lớn hành khách đã chọn ở lại Nusa Lembongan sau sự cố, chỉ có hai người tiếp tục hành trình đến cảng Sanur.

Nguồn: Daily Mail